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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı İdman tokenləri

İdman sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Chiliz
Chiliz
CHZ
$ 0.01203
+0.67%
+1.10%
-4.69%
$ 124.75M
$ 9.95M
2
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0.02749
-0.25%
-1.04%
-14.49%
$ 45.86M
$ 2.14M
3
Fractal Bitcoin
Fractal Bitcoin
FB
$ 0.3526
-0.74%
+0.14%
+0.72%
$ 36.19M
$ 163.19K
4
Croatian Football Federation Token
Croatian Football Federation Token
VATRENI
$ 1.12
0.00%
+0.02%
+1.82%
$ 20.45M
$ 2.42K
5
Overtime
Overtime
OVER
$ 0.220295
+0.46%
+0.04%
+18.55%
$ 12.16M
$ 29.05K
6
OG
OG
OG
$ 2.529
-0.32%
+1.98%
+0.12%
$ 11.87M
$ 28.42K
7
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid
ATM
$ 1.3429
+0.01%
-0.09%
-26.78%
$ 11.36M
$ 40.77K
8
Galatasaray Fan Token
Galatasaray Fan Token
GAL
$ 0.926784
0.00%
+0.00%
-4.23%
$ 7.76M
$ 1.23M
9
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
PSG
$ 0.4729
-0.04%
+1.68%
-4.56%
$ 7.60M
$ 125.63K
10
Santos FC Fan Token
Santos FC Fan Token
SANTOS
$ 0.4734
-0.49%
+1.42%
-0.42%
$ 7.59M
$ 154.11K
11
AS Roma
AS Roma
ASR
$ 0.8464
-0.12%
+1.55%
-2.19%
$ 7.29M
$ 70.37K
12
FIGHT
FIGHT
FIGHT
$ 0.003534
+1.11%
+3.11%
-12.36%
$ 7.27M
$ 24.85M
13
AlpineF1TeamFanToken
AlpineF1TeamFanToken
ALPINE
$ 0.3293
+0.03%
+7.14%
+3.82%
$ 7.08M
$ 793.78K
14
FC Barcelona FT
FC Barcelona FT
BAR
$ 0.2653
-0.82%
+2.12%
+0.53%
$ 6.71M
$ 250.34K
15
Scor
Scor
SCOR
$ 0.01249032
+0.01%
+0.00%
-2.79%
$ 5.61M
$ 189.10
16
FC Porto Fan Token
FC Porto Fan Token
PORTO
$ 0.4186
-0.85%
+0.36%
-3.47%
$ 5.43M
$ 125.91K
17
Manchester City Fan
Manchester City Fan
CITY
$ 0.3506
-0.20%
+1.68%
-2.80%
$ 4.74M
$ 183.73K
18
Juventus
Juventus
JUV
$ 0.3044
-0.30%
+2.71%
-1.20%
$ 4.74M
$ 204.31K
19
S.S. Lazio Fan Token
S.S. Lazio Fan Token
LAZIO
$ 0.3466
-0.14%
+2.69%
+0.03%
$ 4.57M
$ 158.83K
20
SWEAT
SWEAT
SWEAT
$ 0.00033374
+0.01%
0.00%
-5.47%
$ 4.48M
$ 43.39K
21
Sport.Fun
Sport.Fun
FUN
$ 0.02362
-0.34%
-1.21%
+11.47%
$ 4.20M
$ 3.94M
22
AC Milan Fan Token
AC Milan Fan Token
ACM
$ 0.2899
-1.38%
+10.50%
+6.99%
$ 3.90M
$ 255.74K
23
Arsenal Fan Token
Arsenal Fan Token
AFC
$ 0.1657
-0.06%
+1.28%
+0.55%
$ 3.72M
$ 395.50K
24
InterMilanFanToken
InterMilanFanToken
INTER
$ 0.2053
-0.15%
+2.34%
-1.53%
$ 2.54M
$ 290.81K
25
Trabzonspor Fan Token
Trabzonspor Fan Token
TRA
$ 0.216216
0.00%
+0.02%
+0.33%
$ 1.84M
$ 231.62K
26
OneFootball Credits
OneFootball Credits
OFC
$ 0.008801
+1.13%
+2.33%
+0.31%
$ 1.42M
$ 20.46M
27
BlockchainSpace
BlockchainSpace
GUILD
$ 0.00284498
0.00%
--
+0.95%
$ 1.30M
$ 244.69
28
Argentine Football
Argentine Football
ARG
$ 0.06687
-0.03%
+0.61%
-13.03%
$ 1.26M
$ 845.32K
29
Napoli Fan Token
Napoli Fan Token
NAP
$ 0.2061
+0.19%
+0.59%
-0.10%
$ 1.19M
$ 268.74K
30
Karate Combat
Karate Combat
KARATE
$ 1.703E-5
0.00%
+1.80%
-1.96%
$ 1.14M
--
31
PortugalNationalTeam
PortugalNationalTeam
POR
$ 0.07646
-0.28%
-2.10%
-6.05%
$ 986.59K
$ 745.54K
32
Spain
Spain
SPAIN
$ 0.145211
-0.46%
-0.04%
-10.89%
$ 945.14K
$ 442.27K
33
Italian National Football Team Fan Token
Italian National Football Team Fan Token
ITA
$ 0.062211
0.00%
0.00%
+2.36%
$ 824.25K
$ 25.61K
34
Tottenham Hotspur FC Fan Token
Tottenham Hotspur FC Fan Token
SPURS
$ 0.056722
+0.59%
+0.02%
-40.40%
$ 761.38K
$ 164.42K
35
SL Benfica Fan Token
SL Benfica Fan Token
BENFICA
$ 0.088499
-0.23%
-0.03%
-9.96%
$ 726.54K
$ 51.56K
36
Aston Villa Fan Token
Aston Villa Fan Token
AVL
$ 0.069097
+0.60%
0.00%
-3.36%
$ 543.14K
$ 157.62K
37
Belgium Fan Token
Belgium Fan Token
BELG
$ 0.105952
-0.02%
-0.00%
-24.43%
$ 518.73K
$ 206.77K
38
Scotland Fan Token
Scotland Fan Token
SFA
$ 0.155804
+0.15%
-0.04%
-33.10%
$ 407.56K
$ 179.88K
39
Everton FC Fan Token
Everton FC Fan Token
EFC
$ 0.05201
-1.35%
-0.54%
-3.16%
$ 398.58K
$ 1.10M
40
Sevilla Fan Token
Sevilla Fan Token
SEVILLA
$ 0.051147
+0.82%
-0.01%
-2.75%
$ 397.32K
$ 658.99K
41
Samsunspor Fan Token
Samsunspor Fan Token
SAM
$ 0.148219
+0.13%
+0.01%
-1.07%
$ 386.67K
$ 48.59K
42
Blockasset
Blockasset
BLOCK
$ 0.0012178
+0.36%
+0.00%
-0.99%
$ 379.66K
$ 12.48
43
AS Monaco
AS Monaco
ASM
$ 0.05693
-0.78%
-0.24%
-5.98%
$ 366.21K
$ 1.01M
44
South Africa Fan Token
South Africa Fan Token
SAFA
$ 0.096248
-0.28%
-0.02%
-20.33%
$ 366.08K
$ 134.17K
45
Valencia CF Fan Token
Valencia CF Fan Token
VCF
$ 0.050519
-0.01%
-0.03%
-6.21%
$ 346.71K
$ 10.62K
46
TeamPL Token
TeamPL Token
TMPL
$ 0.00239787
0.00%
--
0.00%
$ 334.92K
$ 1.48
47
Sauber FT
Sauber FT
SAUBER
$ 0.1068
0.00%
0.00%
-1.29%
$ 305.83K
$ 511.73K
48
Flamengo Fan Token
Flamengo Fan Token
MENGO
$ 0.017
+0.30%
+2.48%
-16.02%
$ 305.12K
$ 3.29M
49
Aston Martin Cognizant Fan Token
Aston Martin Cognizant Fan Token
AM
$ 0.09997
0.00%
-0.00%
-1.24%
$ 276.94K
$ 9.14K
50
Atlas Navi
Atlas Navi
NAVI
$ 0.00163
+0.25%
+0.12%
+3.70%
$ 262.77K
$ 15.25M

Tez-tez verilən suallar

İdman tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
İdman tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 83 tokenləri və ümumi $378.02M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən İdman tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən İdman tokenləri arasında ACM son 24 saat ərzində 10.50% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər İdman tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 83 İdman tokeni izləyir. Populyar İdman tokenlərinə CHZ, FLOW, FB daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
İdman kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün İdman tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $378.02M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin İdman sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.