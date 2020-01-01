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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı SPL22 tokenləri

SPL22 sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
SolARBa
SolARBa
SOLARBA
$ 7.41
0.00%
--
-0.27%
$ 1.71M
$ 371.26
2
SP500 rStock
SP500 rStock
SPYR
$ 696.64
0.00%
--
0.00%
$ 263.33K
$ 0.62
3
NVIDIA rStock
NVIDIA rStock
NVDAR
$ 182.53
0.00%
--
-0.01%
$ 217.39K
$ 2.79
4
Burncoin
Burncoin
BURN
$ 0.00618891
+0.26%
-0.00%
-13.79%
$ 122.51K
$ 13.32
5
Tesla rStock
Tesla rStock
TSLAR
$ 53.52
0.00%
--
0.00%
$ 66.31K
$ 2.80

Tez-tez verilən suallar

SPL22 tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
SPL22 tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 5 tokenləri və ümumi $2.38M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən SPL22 tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən SPL22 tokenləri arasında SOLARBA son 24 saat ərzində 0.00% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər SPL22 tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 5 SPL22 tokeni izləyir. Populyar SPL22 tokenlərinə SOLARBA, SPYR, NVDAR daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
SPL22 kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün SPL22 tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $2.38M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin SPL22 sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.