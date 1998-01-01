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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Sora Ekosistemi tokenləri

Sora Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00078
0.00%
-0.01%
-0.02%
$ 74.86B
$ 54.31M
2
LEO Token
LEO Token
LEO
$ 9.15
0.00%
-0.03%
-3.07%
$ 8.42B
$ 437.18K
3
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,988.07
+0.02%
+0.52%
+1.16%
$ 7.52B
$ 1.34
4
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.81
-0.27%
+3.24%
+10.51%
$ 6.40B
$ 54.26K
5
OKB
OKB
OKB
$ 101.469
-0.11%
+3.64%
-0.37%
$ 2.14B
$ 1.48K
6
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.382
+1.49%
+3.90%
-2.29%
$ 2.12B
$ 96.98K
7
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 89.76
+0.26%
+0.07%
+1.11%
$ 1.37B
$ 2.17K
8
Nexo
Nexo
NEXO
$ 0.7149
+0.55%
+1.22%
-0.74%
$ 460.12M
$ 88.37K
9
Curve
Curve
CRV
$ 0.2419
+0.54%
+0.08%
-4.86%
$ 364.92M
$ 1.41M
10
Compound
Compound
COMP
$ 17.62
-0.51%
+0.86%
+8.97%
$ 176.10M
$ 4.28K
11
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0.01329
0.00%
-0.38%
-3.08%
$ 143.24M
$ 4.85M
12
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 1,994.7
+0.20%
+3.59%
+3.09%
$ 71.45M
$ 30.27
13
FTX Token
FTX Token
FTT
$ 0.1985
-0.05%
-0.60%
-0.60%
$ 65.29M
$ 316.46K
14
Holo Token
Holo Token
HOT
$ 0.0003254
+0.06%
-0.61%
+0.43%
$ 57.20M
$ 184.42M
15
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0.1614
-0.19%
+0.87%
+0.87%
$ 46.32M
$ 349.13K
16
Bridged WETH
Bridged WETH
WETH
$ 1,921.61
+0.06%
+0.01%
+1.60%
$ 35.51M
$ 255.74K
17
Ocean Protocol
Ocean Protocol
OCEAN
$ 0.117501
+2.54%
+0.12%
+25.68%
$ 28.31M
$ 506.81K
18
TerraClassicUSD
TerraClassicUSD
USTC
$ 0.004839
+0.52%
+1.30%
-1.93%
$ 26.92M
$ 12.56M
19
Wrapped CRO
Wrapped CRO
WCRO
$ 0.04627448
+0.20%
+0.00%
-1.54%
$ 26.32M
$ 522.88K
20
iExec RLC
iExec RLC
RLC
$ 0.2835
-0.46%
-2.74%
+5.82%
$ 24.68M
$ 201.24K
21
Phala
Phala
PHA
$ 0.02148
+0.05%
-0.42%
-3.60%
$ 17.98M
$ 2.70M
22
DIA
DIA
DIA
$ 0.126354
+0.39%
-0.00%
+2.54%
$ 15.12M
$ 2.22M
23
SingularityNET
SingularityNET
AGIX
$ 0.052463
0.00%
-0.00%
-10.22%
$ 12.49M
$ 4.61K
24
renBTC
renBTC
RENBTC
$ 15,464.49
+0.04%
+0.01%
-7.32%
$ 4.71M
$ 1.83K
25
Ren
Ren
REN
$ 0.00330632
+4.61%
+0.01%
-3.46%
$ 3.31M
$ 228.98K
26
Cream
Cream
CREAM
$ 0.424399
0.00%
--
+0.83%
$ 1.24M
$ 63.47
27
xFUND
xFUND
XFUND
$ 75.26
+0.07%
+0.01%
+7.93%
$ 750.52K
$ 481.02
28
Sora Validator
Sora Validator
VAL
$ 0.0062146
+0.08%
+0.03%
-17.66%
$ 347.16K
$ 265.14
29
Stafi
Stafi
FIS
$ 0.00158409
-0.21%
-0.08%
+11.63%
$ 246.50K
$ 48.61K
30
STAKE
STAKE
STAKE
$ 0.03365862
-0.13%
--
+1.33%
$ 73.57K
$ 9.46
31
Kaon
Kaon
KAON
$ 5.89E-6
+0.17%
+5.10%
-2.97%
$ 61.89K
--

Tez-tez verilən suallar

Sora Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Sora Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 31 tokenləri və ümumi $104.41B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Sora Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Sora Ekosistemi tokenləri arasında KAON son 24 saat ərzində 5.10% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Sora Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 31 Sora Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Sora Ekosistemi tokenlərinə USDC, LEO, WBTC daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Sora Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Sora Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $104.41B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Sora Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.