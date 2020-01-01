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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Sonic SVM Ekosistemi tokenləri

Sonic SVM Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Sonic SVM
Sonic SVM
SONIC
$ 0.01764
+0.06%
-0.62%
-0.62%
$ 11.75M
$ 3.05M

Tez-tez verilən suallar

Sonic SVM Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Sonic SVM Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 1 tokenləri və ümumi $11.75M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Sonic SVM Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Sonic SVM Ekosistemi tokenləri arasında SONIC son 24 saat ərzində -0.62% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Sonic SVM Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 1 Sonic SVM Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Sonic SVM Ekosistemi tokenlərinə SONIC daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Sonic SVM Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Sonic SVM Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $11.75M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Sonic SVM Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.