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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Songbird Ekosistemi tokenləri

Songbird Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Hex Trust USD
Hex Trust USD
USDX
$ 0.988679
0.00%
--
+0.32%
$ 24.02M
$ 2.62
2
SongbirdFinanceToken
SongbirdFinanceToken
SFIN
$ 66.63
-0.04%
+0.60%
-3.21%
--
$ 260.36

Tez-tez verilən suallar

Songbird Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Songbird Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 2 tokenləri və ümumi $24.02M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Songbird Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Songbird Ekosistemi tokenləri arasında SFIN son 24 saat ərzində 0.60% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Songbird Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 2 Songbird Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Songbird Ekosistemi tokenlərinə USDX, SFIN daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Songbird Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Songbird Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $24.02M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Songbird Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.