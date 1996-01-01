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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Soneium Ekosistemi tokenləri

Soneium Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,988.07
+0.02%
+0.52%
+1.16%
$ 7.52B
$ 1.34
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.81
-0.27%
+3.24%
+10.51%
$ 6.40B
$ 54.26K
3
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 64,355
+0.01%
+0.00%
+1.18%
$ 417.19M
$ 12.94K
4
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 63,947
0.00%
+0.01%
+1.27%
$ 62.96M
$ 234.16
5
SuperVerse
SuperVerse
SUPER
$ 0.086509
+0.16%
+0.01%
+1.95%
$ 55.37M
$ 1.84M
6
$ 0.004491
-0.02%
+0.58%
-2.19%
$ 38.95M
$ 12.17M
7
Startale USD
Startale USD
USDSC
$ 1.0
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 4.78M
$ 124.62K
8
Kyo
Kyo
KYO
$ 0.01620054
+0.02%
+0.00%
+1.61%
$ 2.65M
$ 1.64M
9
SuperReturn sSuperUSD
SuperReturn sSuperUSD
SSUPERUSD
$ 1.081
+0.09%
+0.01%
+0.09%
$ 1.43M
$ 123.50
10
Stargate Bridged USDT0
Stargate Bridged USDT0
USDT0
$ 0.999268
0.00%
0.00%
+0.21%
$ 1.09M
$ 39.38K
11
Resolv USR
Resolv USR
USR
$ 0.124231
-0.80%
+0.02%
-0.68%
$ 1.01M
$ 177.43
12
OpenUSDT
OpenUSDT
OUSDT
$ 0.999296
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 834.60K
$ 529.71K
13
Neemo Staked Astar
Neemo Staked Astar
NSASTR
$ 0.00370793
0.00%
+0.01%
-7.12%
$ 757.70K
$ 1.06
14
Resolv wstUSR
Resolv wstUSR
WSTUSR
$ 0.290641
0.00%
--
0.00%
$ 535.24K
$ 46.45
15
SONE
SONE
SONE
$ 1.005
0.00%
+0.01%
+0.60%
$ 482.80K
$ 9.27
16
Solv Protocol SolvBTC Jupiter
Solv Protocol SolvBTC Jupiter
SOLVBTC.JUP
$ 62,289
0.00%
--
0.00%
$ 445.75K
$ 291.51
17
Yay StakeStone Ether
Yay StakeStone Ether
YAYSTONE
$ 1,996.7
0.00%
--
+0.14%
$ 323.77K
$ 7.84
18
Resolv Liquidity Provider Token
Resolv Liquidity Provider Token
RLP
$ 0.14544
-3.41%
--
-1.74%
$ 234.97K
$ 41.40
19
Arcas
Arcas
ARCAS
$ 0.00284291
0.00%
--
-22.17%
$ 197.39K
$ 284.29
20
Wrapped stASTR
Wrapped stASTR
WSTASTR
$ 0.00503852
+0.26%
+0.01%
-2.66%
$ 145.01K
$ 7.88
21
Bonsai Coin
Bonsai Coin
BONSAICOIN
$ 7.22E-9
+51.43%
+48.40%
+63.53%
$ 122.92K
--

Tez-tez verilən suallar

Soneium Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Soneium Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 21 tokenləri və ümumi $14.51B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Soneium Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Soneium Ekosistemi tokenləri arasında BONSAICOIN son 24 saat ərzində 48.40% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Soneium Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 21 Soneium Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Soneium Ekosistemi tokenlərinə WBTC, LINK, SOLVBTC daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Soneium Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Soneium Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $14.51B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Soneium Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.