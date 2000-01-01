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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Solana Meme tokenləri

Solana Meme sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 64,954.45
0.00%
+0.43%
+1.11%
$ 1.29T
$ 4.77K
2
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,937.24
+0.04%
+1.32%
+1.59%
$ 232.15B
$ 77.03K
3
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.07055
+0.04%
+0.52%
+0.04%
$ 11.97B
$ 62.03M
4
Cardano
Cardano
ADA
$ 0.1758
-0.06%
-0.11%
-5.11%
$ 6.35B
$ 12.45M
5
WLFI
WLFI
WLFI
$ 0.06017
-0.26%
-0.46%
+9.80%
$ 1.92B
$ 722.20K
6
Bitway
Bitway
BTW
$ 0.62109
-3.77%
+59.18%
+132.48%
$ 1.35B
$ 23.93M
7
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000002623
+0.42%
+1.52%
-3.59%
$ 1.08B
$ 49.47B
8
Algorand
Algorand
ALGO
$ 0.07992
+0.83%
+3.99%
+0.56%
$ 715.99M
$ 667.68K
9
Arbitrum
Arbitrum
ARB
$ 0.07752
+0.14%
+2.48%
+2.96%
$ 482.95M
$ 2.79M
10
Pudgy Penguins
Pudgy Penguins
PENGU
$ 0.00624
+0.27%
+2.45%
-1.17%
$ 391.75M
$ 29.03M
11
OFFICIAL TRUMP
OFFICIAL TRUMP
TRUMP
$ 1.416
-0.21%
+0.07%
+0.79%
$ 334.28M
$ 425.80K
12
Bonk
Bonk
BONK
$ 0.000002325
0.00%
-0.30%
-0.47%
$ 203.18M
$ 65.76B
13
Falcon Finance
Falcon Finance
FF
$ 0.06414
-0.20%
+0.36%
-2.24%
$ 183.43M
$ 885.08K
14
BUILDon
BUILDon
B
$ 0.15135
-0.36%
-4.98%
-4.91%
$ 150.94M
$ 820.19K
15
FARTCOIN
FARTCOIN
FARTCOIN
$ 0.1455
+0.24%
+0.94%
+6.35%
$ 144.01M
$ 823.67K
16
Kaia
Kaia
KAIA
$ 0.02286
+0.44%
+0.94%
-12.95%
$ 143.74M
$ 2.72M
17
dogwifhat sol
dogwifhat sol
WIF
$ 0.138
+0.22%
+0.59%
-1.58%
$ 136.74M
$ 1.39M
18
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.0639
+0.19%
+0.81%
+0.11%
$ 126.68M
$ 865.59K
19
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.07537
+0.04%
+0.57%
+1.14%
$ 102.63M
$ 2.84M
20
Cheems
Cheems
CHEEMS
$ 0.0000004983
+1.47%
+6.00%
+2.33%
$ 94.76M
$ 117.05B
21
Backpack
Backpack
BP
$ 0.3697
+0.43%
+0.57%
-4.45%
$ 92.37M
$ 240.17K
22
Melania Meme
Melania Meme
MELANIA
$ 0.07079
-1.01%
+1.22%
-2.51%
$ 70.64M
$ 1.47M
23
Comedian
Comedian
BAN
$ 0.0709
-0.27%
-1.74%
-4.02%
$ 70.61M
$ 801.22K
24
Horizen
Horizen
ZEN
$ 3.879
-0.34%
-1.66%
-4.81%
$ 69.80M
$ 17.16K
25
would
would
WOULD
$ 0.06974
+0.48%
+0.02%
-7.21%
$ 69.70M
$ 21.76K
26
0x
0x
ZRX
$ 0.07503
-0.01%
+1.08%
-3.95%
$ 63.51M
$ 761.91K
27
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.1751
+1.28%
+2.11%
-12.93%
$ 62.14M
$ 529.86K
28
CoW Protocol
CoW Protocol
COW
$ 0.1059
-0.57%
-2.33%
+2.44%
$ 60.80M
$ 907.74K
29
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0.0006067
-0.58%
-0.69%
-4.47%
$ 60.25M
$ 106.74M
30
BabyDogeCoin
BabyDogeCoin
BABYDOGE
$ 0.0000000003238
+0.15%
+0.62%
-2.30%
$ 57.95M
$ 182.49T
31
BOOK OF MEME
BOOK OF MEME
BOME
$ 0.0007633
+0.26%
-3.73%
-1.23%
$ 52.13M
$ 92.09M
32
Wormhole
Wormhole
W
$ 0.008153
-0.15%
-0.20%
+0.12%
$ 48.89M
$ 12.45M
33
Billions
Billions
BILL
$ 0.01923
+1.10%
-3.85%
-18.43%
$ 46.74M
$ 3.59M
34
Xphere
Xphere
XP
$ 0.016281
+0.43%
+1.40%
-0.87%
$ 45.24M
$ 4.39M
35
Lorenzo Protocol
Lorenzo Protocol
BANK
$ 0.03573
-0.87%
-1.94%
-14.95%
$ 41.46M
$ 42.84M
36
Toshi
Toshi
TOSHI
$ 0.000099
+0.10%
0.00%
-2.09%
$ 41.39M
$ 557.95M
37
Zerebro
Zerebro
ZEREBRO
$ 0.041445
-0.97%
-0.87%
+8.68%
$ 41.14M
$ 1.91M
38
Peanut the Squirrel
Peanut the Squirrel
PNUT
$ 0.04146
+0.15%
-1.34%
-3.79%
$ 41.12M
$ 1.80M
39
Official FO
Official FO
FO
$ 0.347135
-0.22%
0.00%
-1.43%
$ 40.59M
$ 941.84K
40
POPCAT
POPCAT
POPCAT
$ 0.04138
-0.02%
-0.39%
-2.03%
$ 40.29M
$ 1.41M
41
Non-Playable Coin
Non-Playable Coin
NPC
$ 0.005122
+0.02%
-1.45%
-2.82%
$ 38.67M
$ 12.22M
42
Babylon
Babylon
BABY
$ 0.01005
+0.10%
-2.33%
-5.19%
$ 37.22M
$ 5.68M
43
RONIN
RONIN
RON
$ 0.04809
+0.31%
+1.24%
-2.51%
$ 37.14M
$ 1.73M
44
MOG Coin
MOG Coin
MOG
$ 0.00000009455
+0.48%
-0.42%
-5.60%
$ 36.78M
$ 633.09B
45
USELESS COIN
USELESS COIN
USELESS
$ 0.037053
-0.26%
-2.78%
-2.27%
$ 36.58M
$ 3.15M
46
Mask Network
Mask Network
MASK
$ 0.3664
-0.81%
+2.27%
+3.34%
$ 36.56M
$ 153.08K
47
Moo Deng
Moo Deng
MOODENG
$ 0.03556
+0.20%
+0.34%
-3.04%
$ 35.07M
$ 1.86M
48
ME
ME
ME
$ 0.05737
-0.30%
-1.87%
-9.62%
$ 30.94M
$ 936.45K
49
Memecoin
Memecoin
MEME
$ 0.0004627
+0.22%
-1.12%
-5.44%
$ 29.26M
$ 122.87M
50
cat in a dogs world
cat in a dogs world
MEW
$ 0.0003224
+0.28%
+1.65%
-2.78%
$ 28.55M
$ 174.30M

Tez-tez verilən suallar

Solana Meme tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Solana Meme tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 1,069 tokenləri və ümumi $1553.12B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Solana Meme tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Solana Meme tokenləri arasında FOMOCAT son 24 saat ərzində 100.90% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Solana Meme tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 1,069 Solana Meme tokeni izləyir. Populyar Solana Meme tokenlərinə BTC, ETH, DOGE daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Solana Meme kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Solana Meme tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $1553.12B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Solana Meme sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.