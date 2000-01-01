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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı SosialFi tokenləri

SosialFi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.0573
+0.46%
+5.12%
+8.21%
$ 1.33B
$ 1.05M
2
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.07537
+0.04%
+0.57%
+1.14%
$ 102.63M
$ 2.84M
3
Swop
Swop
SWOP
$ 0.00645306
0.00%
+0.01%
+4.54%
$ 64.53M
$ 3.87
4
Atoshi
Atoshi
ATOS
$ 0.03788123
+0.04%
+0.00%
+2.76%
$ 34.21M
$ 19.11K
5
StatusNetwork
StatusNetwork
SNT
$ 0.0052
-0.95%
+3.59%
+2.57%
$ 24.98M
$ 10.69M
6
Zora
Zora
ZORA
$ 0.004746
-0.65%
-1.83%
-3.43%
$ 21.12M
$ 12.78M
7
HIVE
HIVE
HIVE
$ 0.03822
-0.47%
+0.16%
-3.82%
$ 21.09M
$ 1.96M
8
CyberConnect
CyberConnect
CYBER
$ 0.2912
-0.51%
+1.11%
-2.48%
$ 20.43M
$ 202.88K
9
STEEM
STEEM
STEEM
$ 0.03494
-0.03%
+0.20%
-3.20%
$ 19.14M
$ 2.53M
10
DeBox
DeBox
BOX
$ 0.02732579
+0.09%
-0.07%
+17.71%
$ 13.89M
$ 74.18K
11
Decentralized Social
Decentralized Social
DESO
$ 1.16
0.00%
-0.02%
-2.52%
$ 12.17M
$ 1.67K
12
Beincom
Beincom
BIC
$ 0.00504387
0.00%
+0.01%
+0.82%
$ 11.31M
$ 1.28K
13
Eesee
Eesee
ESE
$ 0.01191
+0.30%
+1.26%
-2.76%
$ 11.24M
$ 5.35M
14
JumpToken
JumpToken
JMPT
$ 0.529345
+0.43%
+0.02%
+3.83%
$ 7.81M
$ 11.14K
15
TOWNS
TOWNS
TOWNS
$ 0.002266
-0.04%
+2.63%
+1.89%
$ 6.91M
$ 29.12M
16
LUKSO
LUKSO
LYX
$ 0.2162
0.00%
+0.65%
+3.59%
$ 6.61M
$ 127.32K
17
Access Protocol
Access Protocol
ACS
$ 0.0001277
-0.31%
-3.36%
+1.12%
$ 6.51M
$ 406.82M
18
ivault
ivault
IVT
$ 0.01232071
+0.07%
-0.00%
-2.50%
$ 5.80M
$ 185.28K
19
LimeWire
LimeWire
LMWR
$ 0.012648
+0.47%
-1.89%
-3.22%
$ 5.77M
$ 4.16M
20
LUCA
LUCA
LUCA
$ 0.38177
0.00%
+0.00%
-3.70%
$ 5.74M
$ 171.24K
21
The Arena
The Arena
ARENA
$ 0.00085906
-0.29%
-0.03%
-13.37%
$ 5.51M
$ 9.26K
22
00 Token
00 Token
00
$ 0.01378775
-0.61%
+0.00%
+36.76%
$ 5.15M
$ 208.27K
23
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.3283
-0.37%
+13.34%
+20.44%
$ 4.53M
$ 241.11K
24
Steem Dollars
Steem Dollars
SBD
$ 0.367508
-0.01%
+0.03%
+0.87%
$ 3.60M
$ 470.70K
25
Marina Protocol
Marina Protocol
BAY
$ 0.017852
+0.49%
-1.76%
-1.43%
$ 3.56M
$ 3.22M
26
Cratos
Cratos
CRTS
$ 3.971E-5
-0.10%
+2.30%
-2.10%
$ 3.17M
--
27
Catholic people
Catholic people
CATH
$ 0.00301644
-0.04%
-0.18%
+3.96%
$ 2.71M
$ 2.54K
28
LYNK
LYNK
LYNK
$ 0.00246333
-0.08%
+0.01%
+1.05%
$ 2.46M
$ 2.99K
29
daGama
daGama
DGMA
$ 0.01802
+1.07%
-2.17%
-5.11%
$ 2.34M
$ 5.80M
30
WHALE
WHALE
WHALE
$ 0.213748
+0.10%
--
+2.61%
$ 2.14M
$ 8.91
31
StarSlax
StarSlax
SSLX
$ 0.0002109
-0.05%
-0.03%
-7.06%
$ 2.11M
$ 93.63K
32
TokenFi
TokenFi
TOKEN
$ 0.002003
-1.92%
+15.40%
+17.94%
$ 2.04M
$ 43.31M
33
Cere Network
Cere Network
CERE
$ 0.00020667
-0.04%
-0.00%
+3.08%
$ 1.85M
$ 243.65
34
IceCream AI
IceCream AI
ICECREAM
$ 0.00184703
0.00%
--
+7.74%
$ 1.85M
$ 3.75
35
Paparazzi Token
Paparazzi Token
PAPARAZZI
$ 0.00025851
+0.04%
0.00%
+0.19%
$ 1.80M
$ 21.52K
36
Saito
Saito
SAITO
$ 0.00051532
+0.08%
+0.02%
-6.90%
$ 1.55M
$ 11.02K
37
Dream Machine Token
Dream Machine Token
DMT
$ 1.71
0.00%
+0.01%
+3.64%
$ 1.53M
$ 787.29
38
BlockchainSpace
BlockchainSpace
GUILD
$ 0.00284498
0.00%
--
+0.95%
$ 1.30M
$ 244.69
39
Bitsocial
Bitsocial
BSO
$ 0.00605053
0.00%
--
+4.02%
$ 1.27M
$ 30.25
40
Kin
Kin
KIN
$ 4.45831E-7
-0.39%
+10.90%
+19.67%
$ 1.18M
--
41
Mint Token
Mint Token
MT
$ 0.00196965
+0.04%
-0.00%
-0.55%
$ 1.18M
$ 515.25
42
Roundtable
Roundtable
RTB
$ 0.00242732
0.00%
--
+7.11%
$ 1.10M
$ 173.56
43
GLADIUS
GLADIUS
GLADIUS
$ 0.00013355
-0.22%
-0.03%
+15.81%
$ 1.07M
$ 8.10
44
noice
noice
NOICE
$ 1.047E-5
+0.38%
-0.20%
+0.77%
$ 938.82K
--
45
ReddCoin
ReddCoin
RDD
$ 2.45E-5
+1.45%
+4.80%
-1.88%
$ 835.74K
--
46
Global Coin Research
Global Coin Research
GCR
$ 0.077205
0.00%
0.00%
-0.33%
$ 772.05K
$ 150.55
47
UXLINK
UXLINK
UXLINK
$ 0.00068119
+1.04%
-0.00%
+2.66%
$ 631.97K
$ 1.35K
48
Financie Token
Financie Token
FNCT
$ 0.00013837
0.00%
+0.05%
-7.39%
$ 575.68K
$ 728.80
49
Attention Token
Attention Token
ATTN
$ 0.00109116
0.00%
-0.01%
-2.98%
$ 558.36K
$ 188.13
50
Airdrops Quest
Airdrops Quest
DROP
$ 0.00054
-0.37%
--
-2.76%
$ 537.53K
$ 273.08

Tez-tez verilən suallar

SosialFi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
SosialFi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 111 tokenləri və ümumi $1.80B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən SosialFi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən SosialFi tokenləri arasında TOKEN son 24 saat ərzində 15.40% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər SosialFi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 111 SosialFi tokeni izləyir. Populyar SosialFi tokenlərinə SKY, REAL, SWOP daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
SosialFi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün SosialFi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $1.80B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin SosialFi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.