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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Skele Ekosistemi tokenləri

Skele Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00079
0.00%
-0.01%
-0.02%
$ 74.86B
$ 54.31M
2
Unipoly Coin
Unipoly Coin
UNP
$ 0.10702
-0.02%
-0.04%
-0.02%
$ 23.47M
$ 448.37K
3
SKALE
SKALE
SKL
$ 0.003326
+0.42%
+1.35%
-3.41%
$ 20.50M
$ 17.53M
4
Roco Finance
Roco Finance
ROCO
$ 0.01567623
+0.38%
+0.00%
-2.20%
$ 1.45M
$ 4.49

Tez-tez verilən suallar

Skele Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Skele Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 4 tokenləri və ümumi $74.90B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Skele Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Skele Ekosistemi tokenləri arasında SKL son 24 saat ərzində 1.35% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Skele Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 4 Skele Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Skele Ekosistemi tokenlərinə USDC, UNP, SKL daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Skele Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Skele Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $74.90B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Skele Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.