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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Simulyasiya Oyunları tokenləri

Simulyasiya Oyunları sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Project Ailey
Project Ailey
ALE
$ 0,261
0,00%
+0,08%
+0,15%
$ 126,94M
$ 98,29K
2
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0,0639
+0,19%
+0,81%
+0,11%
$ 126,68M
$ 865,59K
3
$ 0,03906
+0,05%
-0,10%
-0,26%
$ 114,45M
$ 2,02M
4
My Neighbor Alice
My Neighbor Alice
ALICE
$ 0,13328
-0,87%
-1,51%
+14,91%
$ 13,29M
$ 915,54K
5
WilderWorld
WilderWorld
WILD
$ 0,01369
+0,59%
+6,21%
+7,97%
$ 6,84M
$ 4,30M
6
Monsta Infinite
Monsta Infinite
MONI
$ 0,00056886
+0,08%
+0,06%
+3,25%
$ 125,48K
$ 498,24
7
MARS4
MARS4
MARS4
$ 5,51E-6
0,00%
-37,50%
-37,46%
$ 22,06K
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Tez-tez verilən suallar

Simulyasiya Oyunları tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Simulyasiya Oyunları tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 7 tokenləri və ümumi $388.35M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Simulyasiya Oyunları tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Simulyasiya Oyunları tokenləri arasında WILD son 24 saat ərzində 6.21% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Simulyasiya Oyunları tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 7 Simulyasiya Oyunları tokeni izləyir. Populyar Simulyasiya Oyunları tokenlərinə ALE, MANA, SAND daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Simulyasiya Oyunları kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Simulyasiya Oyunları tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $388.35M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Simulyasiya Oyunları sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.