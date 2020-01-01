Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin

Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Yan Zəncir tokenləri

Yan Zəncir sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Gnosis
Gnosis
GNO
$ 113.34
-0.58%
+8.53%
+8.22%
$ 298.45M
$ 901.35
2
Stacks
Stacks
STX
$ 0.1204
-0.08%
+0.76%
-2.99%
$ 217.57M
$ 544.32K
3
STRK
STRK
STRK
$ 0.02281
+0.22%
+0.62%
-1.94%
$ 144.71M
$ 5.20M
4
RONIN
RONIN
RON
$ 0.04809
+0.31%
+1.24%
-2.51%
$ 37.14M
$ 1.73M
5
Fractal Bitcoin
Fractal Bitcoin
FB
$ 0.3475
-0.74%
+0.14%
+0.72%
$ 36.19M
$ 163.19K
6
Core DAO
Core DAO
CORE
$ 0.02117
+0.62%
+2.52%
+11.32%
$ 26.18M
$ 4.05M
7
Merlin Chain
Merlin Chain
MERL
$ 0.01776
+0.11%
-2.63%
-2.53%
$ 22.64M
$ 3.72M
8
Bitcoin on Rootstock
Bitcoin on Rootstock
RBTC
$ 64,448
+0.02%
+0.00%
+1.74%
$ 13.58M
$ 43.60K
9
ELA
ELA
ELA
$ 0.2498
0.00%
-4.22%
-6.62%
$ 5.77M
$ 7.99K
10
Coinweb
Coinweb
CWEB
$ 0.00057793
0.00%
-0.02%
-1.64%
$ 3.92M
$ 1.19K
11
Tectum EmissionToken
Tectum EmissionToken
TET
$ 0.2126
-1.48%
+0.38%
-6.43%
$ 2.11M
$ 272.73K
12
GOAT Network
GOAT Network
GOATED
$ 0.008307
+0.11%
0.00%
+2.72%
$ 865.88K
$ 6.83M
13
Sovryn
Sovryn
SOV
$ 0.01216425
0.00%
+0.01%
-20.73%
$ 730.75K
$ 2.28
14
Meter Governance
Meter Governance
MTRG
$ 0.01317065
0.00%
-0.13%
+0.25%
$ 505.85K
$ 6.19K
15
$ 0.006042
0.00%
-0.76%
-0.26%
$ 388.02K
$ 4.33M
16
XANA
XANA
XETA
$ 6.2E-6
0.00%
-0.40%
-48.29%
$ 30.58K
--
17
SatoshiVM
SatoshiVM
SAVM
$ 0.00415164
+0.07%
+0.03%
+3.42%
$ 30.53K
$ 20.86
18
Bitrock
Bitrock
BROCK
$ 0.00015448
0.00%
--
+0.34%
$ 15.45K
$ 5.84
19
Bitlayer
Bitlayer
BTR
$ 0.02969
+0.14%
-2.10%
-2.87%
--
$ 2.31M
20
BOB
BOB
BOB
$ 0.003806
-0.34%
-0.24%
-3.33%
--
$ 14.74M
21
TAP Protocol
TAP Protocol
TAP
$ 0.0867
-0.34%
-7.67%
+18.94%
--
$ 285.22K

Tez-tez verilən suallar

Yan Zəncir tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Yan Zəncir tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 21 tokenləri və ümumi $810.81M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Yan Zəncir tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Yan Zəncir tokenləri arasında GNO son 24 saat ərzində 8.53% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Yan Zəncir tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 21 Yan Zəncir tokeni izləyir. Populyar Yan Zəncir tokenlərinə GNO, STX, STRK daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Yan Zəncir kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Yan Zəncir tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $810.81M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Yan Zəncir sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.