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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Atıcılıq Oyunları tokenləri

Atıcılıq Oyunları sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Starpower
Starpower
STAR
$ 0.1513
+0.27%
+19.31%
+82.92%
$ 27.71M
$ 801.53K
2
GUNZ
GUNZ
GUN
$ 0.00299
-0.20%
-2.23%
-4.67%
$ 7.03M
$ 18.78M
3
FAR Labs
FAR Labs
FAR
$ 0.00095
0.00%
0.00%
+9.45%
$ 4.59M
$ 2.99K
4
3ULL
3ULL
3ULL
$ 0.00006814
-0.41%
+2.50%
+8.82%
$ 986.69K
$ 161.90M
5
Shrapnel
Shrapnel
SHRAP
$ 0.00029322
+0.15%
+0.07%
-1.53%
$ 851.45K
$ 1.08K
6
KOMPETE
KOMPETE
KOMPETE
$ 0.00087055
+0.06%
-0.06%
-5.57%
$ 740.41K
$ 201.67
7
Warped
Warped
WARPED
$ 6.149E-5
+0.08%
+1.50%
-1.49%
$ 568.04K
--
8
Artyfact
Artyfact
ARTY
$ 0.01795
-0.27%
-0.85%
+1.42%
$ 362.92K
$ 3.27M
9
Nyan Heroes
Nyan Heroes
NYAN
$ 0.00043188
+0.23%
-0.10%
-6.64%
$ 175.19K
$ 1.32K
10
Decimated
Decimated
DIO
$ 0.00030973
+0.05%
-0.01%
-9.22%
$ 168.26K
$ 301.76
11
Alaska Gold Rush
Alaska Gold Rush
CARAT
$ 0.00017633
-0.01%
+0.09%
+2.18%
$ 156.40K
$ 2.14K
12
Netvrk
Netvrk
NETVR
$ 0.00130363
0.00%
--
-11.73%
$ 130.36K
$ 30.39
13
Arrland RUM
Arrland RUM
RUM
$ 9.531E-5
0.00%
+3.00%
+9.60%
$ 103.33K
--
14
web3war
web3war
FPS
$ 0.00064351
+0.27%
+0.01%
-12.17%
$ 96.53K
$ 1.04K
15
Sinverse
Sinverse
SIN
$ 9.952E-5
+0.08%
+8.40%
+45.45%
$ 92.64K
--
16
Fabwelt
Fabwelt
WELT
$ 0.0002013
0.00%
--
0.00%
$ 74.07K
$ 3.49
17
Polkacity
Polkacity
POLC
$ 0.00018088
0.00%
--
0.00%
$ 34.37K
$ 52.52K
18
MetaDOS
MetaDOS
SECOND
$ 3.25E-6
-0.61%
-0.30%
-0.61%
$ 32.11K
--
19
Shockwaves
Shockwaves
NEUROS
$ 0.00049862
0.00%
--
+0.57%
$ 30.63K
$ 7.39
20
Solordi
Solordi
SOLO
$ 2.564E-5
0.00%
+0.70%
+0.31%
$ 25.62K
--
21
PanoVerse
PanoVerse
PANO
$ 0.00086072
0.00%
--
0.00%
$ 24.10K
$ 4.57
22
BloodLoop
BloodLoop
$BLS
$ 8.593E-5
0.00%
-1.40%
-0.43%
$ 18.57K
--
23
rekill
rekill
REKILL
$ 1.857E-5
+0.27%
+0.90%
-22.88%
$ 18.56K
--
24
Engines of Fury
Engines of Fury
FURY
$ 0.00017393
0.00%
--
+0.07%
$ 15.27K
$ 1.90
25
Matr1x
Matr1x
MAX
$ 7.165E-5
0.00%
-0.50%
0.00%
$ 12.34K
--
26
Metal Blockchain
Metal Blockchain
METAL
$ 0.10863
0.00%
+4.47%
+10.81%
--
$ 42.92K

Tez-tez verilən suallar

Atıcılıq Oyunları tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Atıcılıq Oyunları tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 26 tokenləri və ümumi $44.05M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Atıcılıq Oyunları tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Atıcılıq Oyunları tokenləri arasında STAR son 24 saat ərzində 19.31% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Atıcılıq Oyunları tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 26 Atıcılıq Oyunları tokeni izləyir. Populyar Atıcılıq Oyunları tokenlərinə STAR, GUN, FAR daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Atıcılıq Oyunları kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Atıcılıq Oyunları tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $44.05M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Atıcılıq Oyunları sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.