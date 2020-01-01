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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Şido Şəbəkə Ekosistemi tokenləri

Şido Şəbəkə Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00079
0.00%
-0.01%
-0.02%
$ 74.86B
$ 54.31M
2
Shido
Shido
SHIDO
$ 0.0001405
-0.71%
-1.06%
+22.26%
$ 2.40M
$ 155.80M
3
Rakun
Rakun
RAKUN
$ 0.056971
0.00%
--
+4.13%
$ 899.91K
$ 91.57
4
Bubble Protocol
Bubble Protocol
BPL
$ 0.03164266
+0.01%
-0.08%
+14.54%
$ 637.81K
$ 289.74
5
Shido DEX
Shido DEX
SHDX
$ 2.589E-5
-0.15%
-5.80%
+23.23%
$ 257.46K
--
6
Wrapped Shido
Wrapped Shido
WSHIDO
$ 0.00013993
-0.24%
-0.06%
+21.99%
$ 160.06K
$ 7.24K
7
Kensei
Kensei
KENSEI
$ 2.96E-6
0.00%
-5.60%
+10.04%
$ 132.28K
--

Tez-tez verilən suallar

Şido Şəbəkə Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Şido Şəbəkə Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 7 tokenləri və ümumi $74.86B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Şido Şəbəkə Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Şido Şəbəkə Ekosistemi tokenləri arasında RAKUN son 24 saat ərzində 0.00% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Şido Şəbəkə Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 7 Şido Şəbəkə Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Şido Şəbəkə Ekosistemi tokenlərinə USDC, SHIDO, RAKUN daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Şido Şəbəkə Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Şido Şəbəkə Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $74.86B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Şido Şəbəkə Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.