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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Şibarium Ekosistemi tokenləri

Şibarium Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.787
-0.27%
+3.24%
+10.51%
$ 6.40B
$ 54.26K
2
BONE SHIBASWAP
BONE SHIBASWAP
BONE
$ 0.04121
-0.05%
+0.54%
-3.99%
$ 9.47M
$ 1.40M
3
Roaring Kitty
Roaring Kitty
ROAR
$ 0.00102324
+0.29%
-0.00%
+7.59%
$ 1.02M
$ 209.01K
4
Shiro Neko
Shiro Neko
SHIRO
$ 0.0000000009715
+0.85%
+0.50%
-12.01%
$ 635.00K
$ 30.26T
5
Bad Idea AI
Bad Idea AI
BAD
$ 5.75553E-10
0.00%
0.00%
-18.68%
$ 394.13K
--
6
K9 Finance DAO
K9 Finance DAO
KNINE
$ 4.01466E-7
+0.10%
+5.70%
+0.95%
$ 281.82K
--
7
Hachi
Hachi
HACHI
$ 2.1122E-10
0.00%
+0.60%
+0.77%
$ 187.56K
--
8
Wrapped BONE
Wrapped BONE
WBONE
$ 0.04117882
+0.02%
+0.01%
-3.92%
$ 54.88K
$ 298.82
9
FEED
FEED
FEED
$ 3.5948E-11
+0.08%
-13.00%
-1.78%
$ 35.97K
--

Tez-tez verilən suallar

Şibarium Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Şibarium Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 9 tokenləri və ümumi $6.41B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Şibarium Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Şibarium Ekosistemi tokenləri arasında KNINE son 24 saat ərzində 5.70% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Şibarium Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 9 Şibarium Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Şibarium Ekosistemi tokenlərinə LINK, BONE, ROAR daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Şibarium Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Şibarium Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $6.41B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Şibarium Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.