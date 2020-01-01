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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Forma Ekosistem tokenləri

Forma Ekosistem sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Shape
Shape
SHAPE
$ 0.00045454
+19.97%
+0.12%
+13.40%
$ 277.67K
$ 316.83K

Tez-tez verilən suallar

Forma Ekosistem tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Forma Ekosistem tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 1 tokenləri və ümumi $277.67K bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Forma Ekosistem tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Forma Ekosistem tokenləri arasında SHAPE son 24 saat ərzində 0.12% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Forma Ekosistem tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 1 Forma Ekosistem tokeni izləyir. Populyar Forma Ekosistem tokenlərinə SHAPE daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Forma Ekosistem kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Forma Ekosistem tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $277.67K təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Forma Ekosistem sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.