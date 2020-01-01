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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı SGD Stabilkoin tokenləri

SGD Stabilkoin sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
XSGD
XSGD
XSGD
$ 0,783106
-0,01%
0,00%
+0,30%
$ 11,96M
$ 185,84K

Tez-tez verilən suallar

SGD Stabilkoin tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
SGD Stabilkoin tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 1 tokenləri və ümumi $11.96M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən SGD Stabilkoin tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən SGD Stabilkoin tokenləri arasında XSGD son 24 saat ərzində 0.00% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər SGD Stabilkoin tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 1 SGD Stabilkoin tokeni izləyir. Populyar SGD Stabilkoin tokenlərinə XSGD daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
SGD Stabilkoin kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün SGD Stabilkoin tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $11.96M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin SGD Stabilkoin sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.