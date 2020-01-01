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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Sei Şəbəkə Ekosistemi tokenləri

Sei Şəbəkə Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00079
0.00%
-0.01%
-0.02%
$ 74.86B
$ 54.31M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,939.79
+0.02%
+0.52%
+1.16%
$ 7.52B
$ 1.34
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.787
-0.27%
+3.24%
+10.51%
$ 6.40B
$ 54.26K
4
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.999713
+0.02%
0.00%
+0.08%
$ 4.06B
$ 126.16M
5
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.15B
$ 636.27K
6
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 64,355
+0.01%
+0.00%
+1.18%
$ 417.19M
$ 12.94K
7
SEI
SEI
SEI
$ 0.03904
+0.52%
+0.08%
-5.69%
$ 281.35M
$ 1.10M
8
Noble USDC
Noble USDC
USDC.N
$ 0.999682
0.00%
0.00%
-0.13%
$ 111.99M
$ 70.55K
9
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.99969
-0.02%
0.00%
+0.01%
$ 111.56M
$ 3.73M
10
BAT
BAT
BAT
$ 0.05906
+0.22%
-0.62%
+0.54%
$ 88.50M
$ 922.68K
11
Wrapped Savings rUSD
Wrapped Savings rUSD
WSRUSD
$ 1.094
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 63.48M
--
12
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 63,947
0.00%
+0.01%
+1.27%
$ 62.96M
$ 234.16
13
Bedrock BTC
Bedrock BTC
BRBTC
$ 62,482
0.00%
--
0.00%
$ 50.03M
$ 127.66
14
Frax Staked frxUSD
Frax Staked frxUSD
SFRXUSD
$ 1.21
0.00%
0.00%
0.00%
$ 34.51M
$ 689.10K
15
Yei Finance
Yei Finance
CLO
$ 0.12825
+0.25%
-13.79%
+22.92%
$ 16.71M
$ 4.15M
16
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.277696
-0.16%
+0.01%
-6.38%
$ 15.06M
$ 75.10K
17
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,921.29
+0.03%
+0.01%
+1.78%
$ 14.12M
$ 297.36K
18
Wrapped SEI
Wrapped SEI
WSEI
$ 0.03862743
+0.02%
-0.00%
-6.42%
$ 10.80M
$ 18.44K
19
Fiamma BTC
Fiamma BTC
FIABTC
$ 61,009
0.00%
--
0.00%
$ 1.02M
$ 47.24
20
MILLI
MILLI
MILLI
$ 0.000001345
+0.07%
-4.21%
-10.65%
$ 353.21K
$ 19.08B
21
Kindred Labs
Kindred Labs
KIN
$ 0.00222809
0.00%
-0.00%
-3.39%
$ 327.95K
$ 1.44K
22
Reservoir rUSD
Reservoir rUSD
RUSD
$ 0.99908
0.00%
-0.00%
-0.09%
$ 274.40K
$ 156.96
23
MetaArena
MetaArena
TIMI
$ 0.00061827
-0.22%
-0.00%
-5.67%
$ 225.27K
$ 1.11K
24
Froggy
Froggy
FROG
$ 9.964E-5
-4.38%
-5.00%
-6.14%
$ 99.71K
--
25
Silo Staked SEI
Silo Staked SEI
ISEI
$ 0.02186548
0.00%
--
-4.73%
$ 97.43K
$ 2.40
26
Fishwar
Fishwar
FISHW
$ 3.89E-6
0.00%
-2.30%
-2.51%
$ 47.10K
--
27
Jellyverse
Jellyverse
JLY
$ 0.00013673
0.00%
--
-1.49%
$ 19.13K
$ 2.74
28
Chips
Chips
CHIPS
$ 1.422E-5
0.00%
+0.70%
0.00%
$ 13.28K
--
29
Zenrock
Zenrock
ROCK
$ 3.219E-5
0.00%
0.00%
+0.03%
$ 12.57K
--
30
Popo The Cat
Popo The Cat
POPO
$ 2.9813E-8
0.00%
-3.40%
-3.36%
$ 12.54K
--
31
YAKA
YAKA
YAKA
$ 4.788E-5
0.00%
-14.70%
0.00%
$ 10.90K
--
32
Dragonswap
Dragonswap
DRG
$ 0.00773
0.00%
+0.13%
-3.50%
--
$ 684.26K
33
Folks Finance
Folks Finance
FOLKS
$ 1.8073
-0.23%
-1.89%
-3.42%
--
$ 71.95K

Tez-tez verilən suallar

Sei Şəbəkə Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Sei Şəbəkə Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 33 tokenləri və ümumi $96.27B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Sei Şəbəkə Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Sei Şəbəkə Ekosistemi tokenləri arasında LINK son 24 saat ərzində 3.24% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Sei Şəbəkə Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 33 Sei Şəbəkə Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Sei Şəbəkə Ekosistemi tokenlərinə USDC, WBTC, LINK daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Sei Şəbəkə Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Sei Şəbəkə Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $96.27B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Sei Şəbəkə Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.