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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Gizli Ekosistem tokenləri

Gizli Ekosistem sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Injective
Injective
INJ
$ 4,241
+%0,38
+%4,05
-%7,75
$ 423,78M
$ 164,05K
2
TIA
TIA
TIA
$ 0,3081
+%0,59
+%2,06
-%0,55
$ 282,60M
$ 575,97K
3
$ 0,03494
+%0,32
-%0,29
-%2,40
$ 41,47M
$ 30,94K
4
Osmosis
Osmosis
OSMO
$ 0,02945
-%0,48
-%2,50
-%4,20
$ 22,71M
$ 2,34M
5
Agoric
Agoric
BLD
$ 0,00674386
-%0,02
+%0,01
-%1,43
$ 4,67M
$ 2,22K
6
Stride Staked Atom
Stride Staked Atom
STATOM
$ 2,75
%0,00
+%0,02
-%5,82
$ 3,71M
$ 189,64K
7
JUNO
JUNO
JUNO
$ 0,02072531
-%0,38
+%0,01
+%0,41
$ 1,65M
$ 5,38K
8
Inter Stable Token
Inter Stable Token
IST
$ 0,992121
+%0,07
+%0,01
-%1,08
$ 1,39M
$ 89,20
9
Shade Protocol
Shade Protocol
SHD
$ 0,064581
%0,00
--
-%8,85
$ 348,30K
$ 8,77K
10
Axelar Wrapped Ether
Axelar Wrapped Ether
AXLETH
$ 1.929,62
+%0,16
+%0,02
+%2,26
$ 113,12K
$ 1,54K
11
Stride Staked Injective
Stride Staked Injective
STINJ
$ 6,39
+%0,16
+%0,04
-%7,53
$ 91,62K
$ 43,61K
12
WDOT
WDOT
WDOT
$ 0,768859
+%0,19
+%0,03
-%0,95
$ 77,83K
$ 64,98
13
Jackal Protocol
Jackal Protocol
JKL
$ 0,00044429
+%0,07
-%0,05
+%5,80
$ 58,54K
$ 96,73
14
Composite
Composite
CMST
$ 0,05105
%0,00
--
%0,00
$ 15,46K
$ 478,23

Tez-tez verilən suallar

Gizli Ekosistem tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Gizli Ekosistem tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 14 tokenləri və ümumi $782.69M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Gizli Ekosistem tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Gizli Ekosistem tokenləri arasında INJ son 24 saat ərzində 4.05% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Gizli Ekosistem tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 14 Gizli Ekosistem tokeni izləyir. Populyar Gizli Ekosistem tokenlərinə INJ, TIA, WAXL daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Gizli Ekosistem kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Gizli Ekosistem tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $782.69M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Gizli Ekosistem sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.