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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Scroll Ekosistemi tokenləri

Scroll Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00079
0.00%
-0.01%
-0.02%
$ 74.86B
$ 54.31M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,939.79
+0.02%
+0.52%
+1.16%
$ 7.52B
$ 1.34
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.787
-0.27%
+3.24%
+10.51%
$ 6.40B
$ 54.26K
4
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
0.00%
-0.02%
-0.02%
$ 4.49B
$ 601.68K
5
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,086.49
0.00%
-0.29%
+0.60%
$ 3.41B
$ 0.14
6
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.37B
$ 9.55M
7
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.05732
+0.46%
+5.12%
+8.21%
$ 1.33B
$ 1.05M
8
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,066.1
+0.01%
+0.01%
+1.75%
$ 872.09M
$ 5.42K
9
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08448
+0.07%
+0.45%
-2.71%
$ 781.23M
$ 3.13M
10
Ether.Fi Foundation
Ether.Fi Foundation
ETHFI
$ 0.4886
-0.06%
-0.10%
+25.98%
$ 428.80M
$ 4.69M
11
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.99969
-0.02%
0.00%
+0.01%
$ 111.56M
$ 3.73M
12
Stargate Finance
Stargate Finance
STG
$ 0.1455
+0.21%
+0.21%
+2.60%
$ 96.43M
$ 364.68K
13
Wrapped rsETH
Wrapped rsETH
WRSETH
$ 2,025.37
+0.01%
+0.01%
+0.61%
$ 35.86M
$ 142.20
14
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
$ 0.003334
+0.15%
-0.24%
-2.35%
$ 33.28M
$ 17.12M
15
Monerium EUR emoney
Monerium EUR emoney
EURE
$ 1.16
0.00%
0.00%
+0.87%
$ 32.72M
$ 931.50K
16
Restaked Swell ETH
Restaked Swell ETH
RSWETH
$ 2,062.03
+0.10%
+0.01%
+1.63%
$ 23.77M
$ 7.87K
17
Ankr Staked ETH
Ankr Staked ETH
ANKRETH
$ 2,365.24
+0.05%
--
+1.70%
$ 16.13M
$ 265.22
18
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.277696
-0.16%
+0.01%
-6.38%
$ 15.06M
$ 75.10K
19
ynETH MAX
ynETH MAX
YNETHX
$ 1,984.25
0.00%
+0.01%
+0.63%
$ 7.58M
$ 533.39
20
Scroll
Scroll
SCR
$ 0.01964
-0.05%
-0.36%
-4.07%
$ 3.71M
$ 3.44M
21
Symbiosis
Symbiosis
SIS
$ 0.02012
-0.50%
+0.25%
-4.43%
$ 1.95M
$ 4.77M
22
USX
USX
USX
$ 1.003
0.00%
--
+1.54%
$ 871.87K
$ 2.14
23
iZUMi Finance
iZUMi Finance
IZI
$ 0.00067749
0.00%
+0.01%
-2.85%
$ 533.45K
$ 1.17K
24
PoolTogether
PoolTogether
POOL
$ 0.03124805
+0.02%
0.00%
-8.72%
$ 300.40K
$ 75.69
25
Impermax
Impermax
IBEX
$ 0.00192326
0.00%
--
0.00%
$ 138.95K
$ 1.15
26
Metavault Trade
Metavault Trade
MVX
$ 0.0230616
+0.01%
+0.01%
+2.10%
$ 57.94K
$ 45.46

Tez-tez verilən suallar

Scroll Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Scroll Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 26 tokenləri və ümumi $101.83B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Scroll Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Scroll Ekosistemi tokenləri arasında SKY son 24 saat ərzində 5.12% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Scroll Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 26 Scroll Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Scroll Ekosistemi tokenlərinə USDC, WBTC, LINK daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Scroll Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Scroll Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $101.83B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Scroll Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.