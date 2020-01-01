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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Saqa Ekosistemi tokenləri

Saqa Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
SAGA
SAGA
SAGA
$ 0.01315
-0.23%
-1.13%
-4.72%
$ 5.31M
$ 5.24M

Tez-tez verilən suallar

Saqa Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Saqa Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 1 tokenləri və ümumi $5.31M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Saqa Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Saqa Ekosistemi tokenləri arasında SAGA son 24 saat ərzində -1.13% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Saqa Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 1 Saqa Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Saqa Ekosistemi tokenlərinə SAGA daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Saqa Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Saqa Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $5.31M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Saqa Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.