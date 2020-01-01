Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin

Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Runalar tokenləri

Runalar sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0.0006095
-0.58%
-0.69%
-4.47%
$ 60.25M
$ 106.74M
2
LOBO.THE.WOLF.PUP
LOBO.THE.WOLF.PUP
LOBO
$ 0.000032
0.00%
-0.62%
-8.96%
$ 560.14K
$ 52.36M
3
GIZMO
GIZMO
GIZMO
$ 0.00024595
-0.07%
-0.13%
-4.25%
$ 245.99K
$ 347.05
4
BitRunes
BitRunes
BRUNE
$ 9.20182E-7
0.00%
+1.50%
-0.04%
$ 19.32K
--

Tez-tez verilən suallar

Runalar tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Runalar tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 4 tokenləri və ümumi $61.08M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Runalar tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Runalar tokenləri arasında BRUNE son 24 saat ərzində 1.50% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Runalar tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 4 Runalar tokeni izləyir. Populyar Runalar tokenlərinə DOG, LOBO, GIZMO daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Runalar kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Runalar tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $61.08M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Runalar sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.