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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı RPG tokenləri

RPG sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
FLOKI
FLOKI
FLOKI
$ 0.00002011
0.00%
+0.35%
-1.47%
$ 191.07M
$ 3.84B
2
Fusionist
Fusionist
ACE
$ 0.21088
-4.02%
-2.69%
+92.10%
$ 21.98M
$ 6.09M
3
Illuvium
Illuvium
ILV
$ 2.895
+0.42%
-0.41%
+0.59%
$ 21.26M
$ 28.26K
4
Big Time
Big Time
BIGTIME
$ 0.005219
-0.15%
+2.19%
+7.78%
$ 13.02M
$ 10.72M
5
PepeCoin
PepeCoin
PEPECOIN
$ 0.07371
+0.51%
+1.91%
+8.12%
$ 8.04M
$ 747.63K
6
Aavegotchi
Aavegotchi
GHST
$ 0.04245284
+0.03%
+0.00%
-1.06%
$ 2.24M
$ 7.79K
7
$ 367.43
-0.17%
+1.37%
+1.19%
$ 2.02M
$ 151.10
8
World of Dypians
World of Dypians
WOD
$ 0.00375
-1.05%
-7.14%
-4.80%
$ 1.99M
$ 10.10M
9
Freya Protocol
Freya Protocol
FREYA
$ 0.00345648
+0.01%
-0.01%
+4.58%
$ 1.90M
$ 641.73
10
Seraph
Seraph
SERAPH
$ 0.00345255
+0.09%
+0.01%
+0.60%
$ 1.10M
$ 166.00K
11
Otherworld
Otherworld
OWN
$ 0.0297363
0.00%
--
+0.01%
$ 1.05M
$ 1.07
12
Guild of Guardians
Guild of Guardians
GOG
$ 0.00107918
0.00%
+0.06%
-7.26%
$ 946.67K
$ 3.05K
13
Voxies
Voxies
VOXEL
$ 0.00284332
+0.29%
+0.00%
-0.40%
$ 850.92K
$ 29.78K
14
XAYA
XAYA
WCHI
$ 0.01155339
+0.03%
+0.01%
+0.09%
$ 672.64K
$ 159.89
15
MetaCene
MetaCene
MAK
$ 0.00099223
0.00%
+0.00%
-0.88%
$ 642.38K
$ 8.32K
16
Warped
Warped
WARPED
$ 6.149E-5
+0.08%
+1.50%
-1.49%
$ 568.04K
--
17
Moon Tropica
Moon Tropica
CAH
$ 0.198146
0.00%
--
-2.91%
$ 555.88K
$ 152.62
18
Matchain
Matchain
MAT
$ 0.03413
-0.09%
-1.22%
-4.86%
$ 554.87K
$ 1.66M
19
RavenQuest
RavenQuest
QUEST
$ 0.00139813
-0.06%
-0.01%
-5.25%
$ 522.40K
$ 2.93K
20
UFO Gaming
UFO Gaming
UFO
$ 1.8985E-8
0.00%
0.00%
-30.05%
$ 489.01K
--
21
MCH Coin
MCH Coin
MCHC
$ 0.00977225
+0.05%
+0.01%
+0.91%
$ 478.50K
$ 170.70
22
Pirate Nation Token
Pirate Nation Token
PIRATE
$ 0.00065431
-9.48%
+0.53%
-15.61%
$ 469.81K
$ 382.36K
23
QORPO
QORPO
QORPO
$ 0.000714
+0.14%
-1.75%
+0.55%
$ 455.55K
$ 20.53M
24
END
END
END
$ 0.00303041
0.00%
+0.01%
-1.70%
$ 394.48K
$ 5.01
25
Survivor
Survivor
SURVIVOR
$ 0.03603602
-0.01%
+0.01%
-4.26%
$ 360.35K
$ 11.67
26
Moonsama
Moonsama
SAMA
$ 0.00034469
0.00%
--
-1.19%
$ 344.69K
$ 19.29
27
MagicCraft
MagicCraft
MCRT
$ 6.672E-5
+0.01%
+3.90%
+10.41%
$ 336.17K
--
28
Mobox
Mobox
MBOX
$ 0.000544
-0.15%
-2.12%
-6.67%
$ 300.42K
$ 99.81M
29
Imaginary Ones
Imaginary Ones
BUBBLE
$ 7.366E-5
+0.01%
-0.40%
-7.05%
$ 299.10K
--
30
Affyn
Affyn
FYN
$ 0.00056372
+0.05%
-0.01%
-9.56%
$ 258.19K
$ 613.19
31
Revomon
Revomon
REVO
$ 0.00816192
+0.06%
-0.01%
+0.20%
$ 242.96K
$ 817.59
32
Cryowar
Cryowar
CWAR
$ 0.00074456
+0.42%
-0.00%
-9.01%
$ 224.24K
$ 240.36
33
Funtico
Funtico
TICO
$ 8.328E-5
-3.83%
+1.30%
-3.03%
$ 177.53K
--
34
Decimated
Decimated
DIO
$ 0.00030973
+0.05%
-0.01%
-9.22%
$ 168.26K
$ 301.76
35
Champignons of Arborethia
Champignons of Arborethia
CHAMPZ
$ 0.00016113
+0.01%
+0.04%
+0.39%
$ 161.17K
$ 295.59
36
Alaska Gold Rush
Alaska Gold Rush
CARAT
$ 0.00017633
-0.01%
+0.09%
+2.18%
$ 156.40K
$ 2.14K
37
StarShip
StarShip
STARSHIP
$ 0.0080579
+0.06%
-0.00%
-2.09%
$ 151.50K
$ 12.26
38
Legend of Arcadia
Legend of Arcadia
ARCA
$ 0.00038053
0.00%
--
0.00%
$ 139.66K
$ 731.75
39
Genopets
Genopets
GENE
$ 0.00134523
+0.12%
-0.00%
+14.95%
$ 129.81K
$ 6.39
40
Avarik Saga
Avarik Saga
AVRK
$ 0.00057613
0.00%
--
0.00%
$ 110.18K
$ 4.15
41
Domi
Domi
DOMI
$ 0.00022268
+0.20%
+0.00%
-2.30%
$ 109.00K
$ 2.97
42
HDOKI
HDOKI
OKI
$ 2.505E-5
0.00%
-0.10%
+0.60%
$ 98.76K
--
43
Scotty Beam
Scotty Beam
SCOTTY
$ 0.00014424
0.00%
--
+1.52%
$ 96.82K
$ 1.08K
44
FaraLand
FaraLand
FARA
$ 0.00197768
0.00%
+0.00%
+1.80%
$ 86.23K
$ 6.88
45
MoonPrime Games
MoonPrime Games
LUNAR
$ 9.246E-5
0.00%
-0.50%
-1.63%
$ 82.80K
--
46
CryptoBlades
CryptoBlades
SKILL
$ 0.07476
+0.02%
--
-1.49%
$ 74.76K
$ 2.14
47
GensoKishi Metaverse
GensoKishi Metaverse
MV
$ 0.00018023
0.00%
--
0.00%
$ 70.12K
$ 30.81
48
Gold Fever Native Gold
Gold Fever Native Gold
NGL
$ 0.00096551
0.00%
--
0.00%
$ 68.55K
$ 10.03
49
Sidus
Sidus
SIDUS
$ 3.41E-6
-0.29%
+8.40%
+8.60%
$ 64.45K
--
50
Seedworld
Seedworld
SWORLD
$ 6.71E-6
0.00%
+1.90%
+1.05%
$ 55.21K
--

Tez-tez verilən suallar

RPG tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
RPG tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 67 tokenləri və ümumi $278.04M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən RPG tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən RPG tokenləri arasında SIDUS son 24 saat ərzində 8.40% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər RPG tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 67 RPG tokeni izləyir. Populyar RPG tokenlərinə FLOKI, ACE, ILV daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
RPG kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün RPG tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $278.04M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin RPG sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.