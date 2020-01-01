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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Kök Ekosistemi tokenləri

Kök Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.786
-0.27%
+3.24%
+10.51%
$ 6.40B
$ 54.26K
2
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.999713
+0.02%
0.00%
+0.08%
$ 4.06B
$ 126.16M
3
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 64,355
+0.01%
+0.00%
+1.18%
$ 417.19M
$ 12.94K
4
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 64,018
0.00%
+0.00%
+1.30%
$ 190.97M
$ 6.83K
5
RIF
RIF
RIF
$ 0.07191
-0.22%
-0.90%
+3.17%
$ 71.92M
$ 1.00M
6
Midas mTBILL
Midas mTBILL
MTBILL
$ 1.07
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 66.54M
--
7
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 63,947
0.00%
+0.01%
+1.27%
$ 62.96M
$ 234.16
8
Brazilian Digital
Brazilian Digital
BRZ
$ 0.191144
+0.02%
-0.00%
-0.54%
$ 54.66M
$ 4.37K
9
Bedrock BTC
Bedrock BTC
BRBTC
$ 62,482
0.00%
--
0.00%
$ 50.03M
$ 127.66
10
XUSD
XUSD
XUSD
$ 1.0009
+0.01%
+0.01%
+0.01%
$ 44.61M
$ 54.01K
11
Midas Hyperithm BTC
Midas Hyperithm BTC
MHYPERBTC
$ 66,031
0.00%
+0.00%
+1.15%
$ 36.72M
--
12
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 0.999654
0.00%
0.00%
-0.13%
$ 34.25M
$ 3.63M
13
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,921.29
+0.03%
+0.01%
+1.78%
$ 14.12M
$ 297.36K
14
Bitcoin on Rootstock
Bitcoin on Rootstock
RBTC
$ 64,448
+0.02%
+0.00%
+1.74%
$ 13.58M
$ 43.60K
15
Stargate Bridged USDT
Stargate Bridged USDT
USDT
$ 0.999268
0.00%
0.00%
-0.05%
$ 2.47M
$ 409.42K
16
RIF US Dollar
RIF US Dollar
USDRIF
$ 0.997205
+0.03%
+0.00%
-0.05%
$ 2.26M
$ 7.74K
17
Sovryn Dollar
Sovryn Dollar
DLLR
$ 0.991171
0.00%
+0.01%
+1.40%
$ 1.79M
$ 567.36
18
Symbiosis SyBTC
Symbiosis SyBTC
SYBTC
$ 64,445
+0.01%
+0.00%
+1.31%
$ 840.84K
$ 1.37M
19
Sovryn
Sovryn
SOV
$ 0.01216425
0.00%
+0.01%
-20.73%
$ 730.75K
$ 2.28
20
Babelfish
Babelfish
$FISH
$ 0.00015951
0.00%
--
-3.30%
$ 67.00K
$ 11.13

Tez-tez verilən suallar

Kök Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Kök Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 20 tokenləri və ümumi $11.53B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Kök Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Kök Ekosistemi tokenləri arasında LINK son 24 saat ərzində 3.24% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Kök Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 20 Kök Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Kök Ekosistemi tokenlərinə LINK, USDT0, SOLVBTC daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Kök Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Kök Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $11.53B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Kök Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.