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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Ronin Ekosistemi tokenləri

Ronin Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00078
0.00%
-0.01%
-0.02%
$ 74.86B
$ 54.31M
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.786
-0.27%
+3.24%
+10.51%
$ 6.40B
$ 54.26K
3
Rocket Pool ETH
Rocket Pool ETH
RETH
$ 2,245.42
+0.07%
+0.01%
+1.72%
$ 718.84M
$ 295.52K
4
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.8578
+0.21%
+1.88%
-1.18%
$ 148.50M
$ 68.95K
5
Smooth Love Potion
Smooth Love Potion
SLP
$ 0.0005406
-0.37%
+3.03%
+4.37%
$ 19.54M
$ 105.83M
6
Power Protocol
Power Protocol
POWER
$ 0.08509
+0.06%
-3.47%
-11.28%
$ 17.86M
$ 2.89M
7
Pixels
Pixels
PIXEL
$ 0.004841
+0.29%
-0.76%
+11.95%
$ 16.44M
$ 14.25M
8
Yield Guild Games
Yield Guild Games
YGG
$ 0.01968
+0.10%
+2.40%
+3.97%
$ 14.98M
$ 2.82M
9
Zentry
Zentry
ZENT
$ 0.001875
+0.49%
-3.57%
+4.60%
$ 14.93M
$ 36.97M
10
Banana Gun
Banana Gun
BANANA
$ 3.6
-0.33%
+0.98%
-2.58%
$ 14.41M
$ 17.39K
11
Wrapped Ronin
Wrapped Ronin
WRON
$ 0.04803127
+0.53%
+0.02%
-2.55%
$ 3.21M
$ 131.57K
12
RONKE
RONKE
RONKE
$ 0.00043678
-0.57%
+0.16%
-3.71%
$ 436.55K
$ 1.01K
13
Fishing Frenzy
Fishing Frenzy
FISH
$ 0.00123127
0.00%
--
0.00%
$ 337.97K
$ 45.75
14
Cute Asian Girl
Cute Asian Girl
CAG
$ 0.00014319
+0.04%
+0.01%
-3.15%
$ 143.03K
$ 5.52
15
Jaihoz by Virtuals
Jaihoz by Virtuals
JAIHOZ
$ 9.409E-5
+0.43%
-1.10%
-1.00%
$ 94.10K
--
16
Apeiron
Apeiron
APRS
$ 0.00018466
0.00%
--
-10.01%
$ 42.64K
$ 1.38
17
Liquid RON
Liquid RON
LRON
$ 0.056333
0.00%
--
0.00%
$ 40.41K
$ 3.97
18
KANSTAR
KANSTAR
$KANSTAR
$ 2.862E-5
+0.77%
+1.80%
-30.13%
$ 28.81K
--
19
KDR
KDR
KDR
$ 0.00158391
+0.01%
+0.01%
+2.83%
$ 23.92K
$ 5.04
20
Wild Forest Token
Wild Forest Token
WF
$ 0.0005524
-0.42%
+0.01%
+2.03%
$ 22.53K
$ 7.09
21
Matt
Matt
MATT
$ 2.61E-6
+1.16%
+1.20%
+3.16%
$ 17.96K
--
22
Kogin by Virtuals
Kogin by Virtuals
KOGIN
$ 1.468E-5
0.00%
+4.50%
-17.44%
$ 13.25K
--
23
Moongate
Moongate
MGT
$ 0.00047173
0.00%
-0.30%
+2.12%
--
$ 26.80M
24
RICE AI
RICE AI
RICE
$ 0.007488
+9.95%
+130.94%
+114.59%
--
$ 39.61M

Tez-tez verilən suallar

Ronin Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Ronin Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 24 tokenləri və ümumi $82.23B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Ronin Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Ronin Ekosistemi tokenləri arasında RICE son 24 saat ərzində 130.94% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Ronin Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 24 Ronin Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Ronin Ekosistemi tokenlərinə USDC, LINK, RETH daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Ronin Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Ronin Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $82.23B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Ronin Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.