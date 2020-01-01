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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Xidmət kimi yığımlar (RaaS) tokenləri

Xidmət kimi yığımlar (RaaS) sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Espresso
Espresso
ESP
$ 0.07832
-0.37%
+7.45%
-1.02%
$ 40.48M
$ 946.99K
2
$ 0.005899
-0.19%
-0.31%
-0.17%
$ 37.64M
$ 9.46M
3
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
$ 0.003335
+0.15%
-0.24%
-2.35%
$ 33.28M
$ 17.12M
4
ERA
ERA
ERA
$ 0.05527
+0.60%
-2.77%
-14.34%
$ 8.18M
$ 976.88K
5
Dymension
Dymension
DYM
$ 0.01444
0.00%
+0.21%
-0.07%
$ 7.81M
$ 4.64M
6
Gelato
Gelato
GEL
$ 0.00085237
0.00%
--
0.00%
$ 240.67K
$ 6.80

Tez-tez verilən suallar

Xidmət kimi yığımlar (RaaS) tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Xidmət kimi yığımlar (RaaS) tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 6 tokenləri və ümumi $127.63M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Xidmət kimi yığımlar (RaaS) tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Xidmət kimi yığımlar (RaaS) tokenləri arasında ESP son 24 saat ərzində 7.45% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Xidmət kimi yığımlar (RaaS) tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 6 Xidmət kimi yığımlar (RaaS) tokeni izləyir. Populyar Xidmət kimi yığımlar (RaaS) tokenlərinə ESP, ALTLAYER, ANKR daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Xidmət kimi yığımlar (RaaS) kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Xidmət kimi yığımlar (RaaS) tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $127.63M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Xidmət kimi yığımlar (RaaS) sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.