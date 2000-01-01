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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Toplama tokenləri

Toplama sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Arbitrum
Arbitrum
ARB
$ 0.07744
+0.14%
+2.48%
+2.96%
$ 482.95M
$ 2.79M
2
Immutable X
Immutable X
IMX
$ 0.0969
+0.62%
-3.30%
-11.52%
$ 193.60M
$ 624.94K
3
OP
OP
OP
$ 0.08309
+0.32%
-0.02%
-4.45%
$ 177.52M
$ 628.84K
4
STRK
STRK
STRK
$ 0.02282
+0.22%
+0.62%
-1.94%
$ 144.71M
$ 5.20M
5
Nervos Network
Nervos Network
CKB
$ 0.0008126
-0.09%
+0.36%
-2.32%
$ 39.63M
$ 71.11M
6
$ 0.005899
-0.19%
-0.31%
-0.17%
$ 37.64M
$ 9.46M
7
Hermez Network
Hermez Network
HEZ
$ 3.13
0.00%
+0.01%
+0.32%
$ 34.68M
$ 3.00K
8
BSquared Network
BSquared Network
B2
$ 0.45626
-0.15%
-1.20%
-4.51%
$ 30.73M
$ 269.45K
9
Cartesi
Cartesi
CTSI
$ 0.02434092
+0.09%
+0.01%
-3.04%
$ 22.72M
$ 2.25M
10
Phala
Phala
PHA
$ 0.02148
+0.05%
-0.42%
-3.60%
$ 17.98M
$ 2.70M
11
Metis
Metis
METIS
$ 2.338
+0.39%
+1.84%
-4.44%
$ 17.43M
$ 30.64K
12
Taiko
Taiko
TAIKO
$ 0.0716
+0.57%
+2.01%
+1.29%
$ 13.80M
$ 775.42K
13
Loopring
Loopring
LRC
$ 0.007877
-0.19%
-0.84%
-12.68%
$ 10.79M
$ 7.36M
14
Boba
Boba
BOBA
$ 0.01744
-0.29%
-0.68%
-5.74%
$ 8.59M
$ 3.17M
15
Puffer
Puffer
PUFFER
$ 0.0119
+0.84%
+1.69%
-4.00%
$ 5.81M
$ 4.72M
16
Giant Mammoth
Giant Mammoth
GMMT
$ 0.001817
+0.11%
-2.10%
+8.04%
$ 3.81M
$ 12.77M
17
Aleph Zero
Aleph Zero
AZERO
$ 0.008936
+0.51%
-12.43%
+2.60%
$ 2.38M
$ 8.29M
18
Syscoin
Syscoin
SYS
$ 0.001825
-0.16%
+0.94%
+2.13%
$ 1.62M
$ 32.31M
19
Superseed
Superseed
SUPR
$ 8.873E-5
0.00%
-0.80%
-1.03%
$ 887.26K
--
20
GOAT Network
GOAT Network
GOATED
$ 0.008307
+0.11%
0.00%
+2.72%
$ 865.88K
$ 6.83M
21
Myria
Myria
MYRIA
$ 8.66E-6
+0.12%
-20.10%
-2.26%
$ 419.58K
--
22
LightLink
LightLink
LL
$ 0.00120123
-0.05%
0.00%
+0.30%
$ 98.10K
$ 30.80K
23
LayerAI
LayerAI
LAI
$ 3.866E-5
0.00%
-22.10%
0.00%
$ 88.71K
--
24
ZKFair
ZKFair
ZKF
$ 4.9E-6
0.00%
-3.90%
0.00%
$ 48.97K
--
25
SatoshiVM
SatoshiVM
SAVM
$ 0.00415164
+0.07%
+0.03%
+3.42%
$ 30.53K
$ 20.86
26
OpenLedger
OpenLedger
OPEN
$ 0.15278
+1.62%
-5.04%
-21.62%
--
$ 394.36K

Tez-tez verilən suallar

Toplama tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Toplama tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 26 tokenləri və ümumi $1.25B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Toplama tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Toplama tokenləri arasında ARB son 24 saat ərzində 2.48% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Toplama tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 26 Toplama tokeni izləyir. Populyar Toplama tokenlərinə ARB, IMX, OP daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Toplama kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Toplama tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $1.25B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Toplama sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.