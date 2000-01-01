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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Robinhood Ecosystem tokenləri

Robinhood Ecosystem sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.07046
+0.04%
+0.52%
+0.04%
$ 11.97B
$ 62.03M
2
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
0.00%
-0.02%
-0.02%
$ 4.49B
$ 601.68K
3
Global Dollar
Global Dollar
USDG
$ 1.0
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 3.46B
$ 297.69M
4
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000002618
+0.42%
+1.52%
-3.59%
$ 1.08B
$ 49.47B
5
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0.5796
-0.07%
-1.12%
-2.51%
$ 377.81M
$ 202.57K
6
dogwifhat sol
dogwifhat sol
WIF
$ 0.1377
+0.22%
+0.59%
-1.58%
$ 136.74M
$ 1.39M
7
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1211
-0.25%
-2.81%
-3.35%
$ 121.00M
$ 748.30K
8
syrupUSDG
syrupUSDG
SYRUPUSDG
$ 1.007
0.00%
0.00%
+0.30%
$ 120.19M
$ 15.50K
9
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0.08364
+0.11%
+0.58%
+0.25%
$ 117.68M
$ 673.56K
10
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.07521
+0.04%
+0.57%
+1.14%
$ 102.63M
$ 2.84M
11
DogBull
DogBull
DOGO
$ 0.057078
+0.08%
-0.22%
-21.01%
$ 57.65M
$ 10.00M
12
Turbo
Turbo
TURBO
$ 0.000776
+0.25%
+0.01%
-3.70%
$ 53.19M
$ 84.98M
13
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0.02748
-0.25%
-1.04%
-14.49%
$ 45.86M
$ 2.14M
14
Purr
Purr
PURR
$ 0.07359
0.00%
+1.79%
+9.50%
$ 43.92M
$ 776.54K
15
Toshi
Toshi
TOSHI
$ 0.0000988
+0.10%
0.00%
-2.09%
$ 41.39M
$ 557.95M
16
ELF
ELF
ELF
$ 0.04985
-0.52%
-2.66%
-16.28%
$ 40.95M
$ 1.12M
17
Midas Fasanara Global Open
Midas Fasanara Global Open
MGLO
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 40.28M
--
18
Non-Playable Coin
Non-Playable Coin
NPC
$ 0.005117
+0.02%
-1.45%
-2.82%
$ 38.67M
$ 12.22M
19
Orochi Network
Orochi Network
ON
$ 0.2619
+3.07%
-2.95%
-27.72%
$ 38.55M
$ 766.85K
20
MOG Coin
MOG Coin
MOG
$ 0.00000009432
+0.48%
-0.42%
-5.60%
$ 36.78M
$ 633.09B
21
Nock
Nock
NOCK
$ 0.01399
-0.12%
-4.49%
+43.01%
$ 30.52M
$ 6.91M
22
Fabric
Fabric
ROBO
$ 0.01318
+0.08%
-2.22%
-5.17%
$ 29.45M
$ 13.54M
23
Starpower
Starpower
STAR
$ 0.1513
+0.27%
+19.31%
+82.92%
$ 27.71M
$ 801.53K
24
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0.02003
+0.50%
-0.60%
-2.44%
$ 26.03M
$ 3.41M
25
Defi App
Defi App
HOME
$ 0.005927
-0.39%
-8.51%
-46.95%
$ 24.06M
$ 15.00M
26
BNKR
BNKR
BNKR
$ 0.0002323
0.00%
+2.03%
-14.10%
$ 22.92M
$ 239.75M
27
SATS
SATS
SATS
$ 0.000000010397
+0.26%
+1.82%
+2.10%
$ 21.77M
$ 8.09T
28
HIVE
HIVE
HIVE
$ 0.03823
-0.47%
+0.16%
-3.82%
$ 21.09M
$ 1.96M
29
Degen
Degen
DEGEN
$ 0.0008926
-2.98%
+0.53%
-18.29%
$ 20.84M
$ 65.17M
30
MowCat
MowCat
MOW
$ 0.02048483
+0.07%
-0.30%
+3.23%
$ 20.48M
$ 13.15M
31
Wojak
Wojak
WOJAK
$ 0.00000005444
+0.07%
-6.42%
-17.45%
$ 18.08M
$ 4.21T
32
Little John
Little John
JOHN
$ 0.01719516
0.00%
--
0.00%
$ 17.20M
$ 167.50M
33
What IF
What IF
IF
$ 0.01419206
-0.81%
-0.12%
+87.53%
$ 12.91M
$ 690.56K
34
Goatseus Maximus
Goatseus Maximus
GOAT
$ 0.01272
+0.32%
+0.63%
-5.16%
$ 12.68M
$ 4.40M
35
BounceBit
BounceBit
BB
$ 0.01097
-0.28%
-1.82%
-9.56%
$ 12.55M
$ 31.03M
36
SynFutures
SynFutures
F
$ 0.002649
+0.04%
-1.50%
-2.95%
$ 11.29M
$ 21.13M
37
FLock.io
FLock.io
FLOCK
$ 0.02811
+0.36%
-1.78%
-5.80%
$ 10.95M
$ 100.47K
38
heyAura
heyAura
ADX
$ 0.0626
0.00%
+2.12%
+1.46%
$ 9.26M
$ 107.47K
39
Energy Web
Energy Web
EWT
$ 0.2708
+0.04%
+3.16%
+3.00%
$ 8.14M
$ 107.52K
40
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.3284
-0.37%
+13.34%
+20.44%
$ 4.53M
$ 241.11K
41
Flayer
Flayer
FLAY
$ 0.00506426
-1.86%
+0.05%
-15.23%
$ 3.04M
$ 1.94K
42
YOLO
YOLO
YOLO
$ 0.00295831
-5.60%
+0.02%
-31.30%
$ 2.96M
$ 191.83K
43
unstable coin
unstable coin
USDUC
$ 0.002783
0.00%
-3.61%
-2.80%
$ 2.78M
$ 19.09M
44
GME
GME
GME
$ 0.0003594
+0.93%
+1.65%
-0.14%
$ 2.46M
$ 153.81M
45
Swappy
Swappy
SWAPPY
$ 0.00226255
+3.51%
+0.21%
+66.23%
$ 2.26M
$ 377.78K
46
Wen
Wen
WEN
$ 0.000002932
+1.25%
-2.80%
-15.38%
$ 2.12M
$ 20.25B
47
LOXI
LOXI
LOXI
$ 0.00200306
-1.73%
-0.08%
-11.28%
$ 2.00M
$ 4.03K
48
Crude Cat
Crude Cat
CRUDECAT
$ 0.00479291
-0.01%
-0.04%
-3.74%
$ 1.85M
$ 13.59K
49
Robin Hood
Robin Hood
FOX
$ 0.00183987
+2.91%
+0.14%
+201.29%
$ 1.84M
$ 371.96K
50
Vexanium
Vexanium
VEX
$ 0.002473
0.00%
+0.04%
+6.96%
$ 1.81M
$ 21.79M

Tez-tez verilən suallar

Robinhood Ecosystem tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Robinhood Ecosystem tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 253 tokenləri və ümumi $22.83B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Robinhood Ecosystem tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Robinhood Ecosystem tokenləri arasında RICE son 24 saat ərzində 130.94% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Robinhood Ecosystem tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 253 Robinhood Ecosystem tokeni izləyir. Populyar Robinhood Ecosystem tokenlərinə DOGE, USDE, USDG daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Robinhood Ecosystem kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Robinhood Ecosystem tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $22.83B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Robinhood Ecosystem sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.