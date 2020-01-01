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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Robinhood Chain Stocks Ecosystem tokenləri

Robinhood Chain Stocks Ecosystem sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
ELF
ELF
ELF
$ 0.04985
-0.52%
-2.66%
-16.28%
$ 40.95M
$ 1.12M
2
Orochi Network
Orochi Network
ON
$ 0.2619
+3.07%
-2.95%
-27.72%
$ 38.55M
$ 766.85K
3
SATS
SATS
SATS
$ 0.000000010397
+0.26%
+1.82%
+2.10%
$ 21.77M
$ 8.09T
4
BounceBit
BounceBit
BB
$ 0.01097
-0.28%
-1.82%
-9.56%
$ 12.55M
$ 31.03M
5
SynFutures
SynFutures
F
$ 0.002649
+0.04%
-1.50%
-2.95%
$ 11.29M
$ 21.13M
6
Energy Web
Energy Web
EWT
$ 0.2708
+0.04%
+3.16%
+3.00%
$ 8.14M
$ 107.52K
7
GME
GME
GME
$ 0.0003594
+0.93%
+1.65%
-0.14%
$ 2.46M
$ 153.81M
8
Bull
Bull
BULL
$ 0.000136
+0.45%
+0.52%
+15.40%
$ 134.89K
$ 401.75M
9
Coldstack
Coldstack
CLS
$ 0.004961
0.00%
-0.68%
-0.84%
$ 116.56K
$ 1.70M

Tez-tez verilən suallar

Robinhood Chain Stocks Ecosystem tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Robinhood Chain Stocks Ecosystem tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 9 tokenləri və ümumi $135.96M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Robinhood Chain Stocks Ecosystem tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Robinhood Chain Stocks Ecosystem tokenləri arasında EWT son 24 saat ərzində 3.16% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Robinhood Chain Stocks Ecosystem tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 9 Robinhood Chain Stocks Ecosystem tokeni izləyir. Populyar Robinhood Chain Stocks Ecosystem tokenlərinə ELF, ON, SATS daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Robinhood Chain Stocks Ecosystem kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Robinhood Chain Stocks Ecosystem tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $135.96M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Robinhood Chain Stocks Ecosystem sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.