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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Robinhood Chain Meme tokenləri

Robinhood Chain Meme sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.07046
+0.04%
+0.52%
+0.04%
$ 11.97B
$ 62.03M
2
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000002618
+0.42%
+1.52%
-3.59%
$ 1.08B
$ 49.47B
3
dogwifhat sol
dogwifhat sol
WIF
$ 0.1377
+0.22%
+0.59%
-1.58%
$ 136.74M
$ 1.39M
4
DogBull
DogBull
DOGO
$ 0.057078
+0.08%
-0.22%
-21.01%
$ 57.65M
$ 10.00M
5
Turbo
Turbo
TURBO
$ 0.000776
+0.25%
+0.01%
-3.70%
$ 53.19M
$ 84.98M
6
Purr
Purr
PURR
$ 0.07359
0.00%
+1.79%
+9.50%
$ 43.92M
$ 776.54K
7
Toshi
Toshi
TOSHI
$ 0.0000988
+0.10%
0.00%
-2.09%
$ 41.39M
$ 557.95M
8
MOG Coin
MOG Coin
MOG
$ 0.00000009432
+0.48%
-0.42%
-5.60%
$ 36.78M
$ 633.09B
9
Defi App
Defi App
HOME
$ 0.005927
-0.39%
-8.51%
-46.95%
$ 24.06M
$ 15.00M
10
Degen
Degen
DEGEN
$ 0.0008926
-2.98%
+0.53%
-18.29%
$ 20.84M
$ 65.17M
11
MowCat
MowCat
MOW
$ 0.02048483
+0.07%
-0.30%
+3.23%
$ 20.48M
$ 13.15M
12
Wojak
Wojak
WOJAK
$ 0.00000005444
+0.07%
-6.42%
-17.45%
$ 18.08M
$ 4.21T
13
Little John
Little John
JOHN
$ 0.01719516
0.00%
--
0.00%
$ 17.20M
$ 167.50M
14
What IF
What IF
IF
$ 0.01419206
-0.81%
-0.12%
+87.53%
$ 12.91M
$ 690.56K
15
YOLO
YOLO
YOLO
$ 0.00295831
-5.60%
+0.02%
-31.30%
$ 2.96M
$ 191.83K
16
Swappy
Swappy
SWAPPY
$ 0.00226255
+3.51%
+0.21%
+66.23%
$ 2.26M
$ 377.78K
17
Wen
Wen
WEN
$ 0.000002932
+1.25%
-2.80%
-15.38%
$ 2.12M
$ 20.25B
18
LOXI
LOXI
LOXI
$ 0.00200306
-1.73%
-0.08%
-11.28%
$ 2.00M
$ 4.03K
19
Crude Cat
Crude Cat
CRUDECAT
$ 0.00479291
-0.01%
-0.04%
-3.74%
$ 1.85M
$ 13.59K
20
Robin Hood
Robin Hood
FOX
$ 0.00183987
+2.91%
+0.14%
+201.29%
$ 1.84M
$ 371.96K
21
The Stock Impaler
The Stock Impaler
STOCKIMPALER
$ 0.0012538
+3.71%
-0.23%
+52.09%
$ 1.21M
$ 189.60K
22
Buy Button
Buy Button
BUY
$ 0.0009327
+2.31%
+0.02%
+15.97%
$ 853.98K
$ 57.39K
23
Ansem Cat
Ansem Cat
ANSEMCAT
$ 1.8E-6
-4.76%
+1.50%
-36.17%
$ 758.29K
--
24
FIRE
FIRE
FIRE
$ 0.00046715
-1.07%
+0.06%
-35.24%
$ 461.40K
$ 24.61K
25
INTERN
INTERN
INTERN
$ 0.00039656
+0.07%
+0.05%
-40.24%
$ 396.56K
$ 55.26K
26
Tygr
Tygr
TYGR
$ 0.00038692
+0.51%
+0.32%
-58.27%
$ 353.28K
$ 77.37K
27
Good In The Hood
Good In The Hood
GOOD
$ 0.00042337
-8.24%
+0.09%
+40.66%
$ 347.30K
$ 42.80K
28
Liluni
Liluni
LILUNI
$ 0.00034511
-2.73%
-0.27%
-69.80%
$ 345.14K
$ 92.82K
29
NASDANQ
NASDANQ
NASDANQ
$ 0.0003369
-0.01%
+0.14%
-73.53%
$ 336.90K
$ 135.90K
30
HOODIE
HOODIE
HOODIE
$ 2.78E-6
0.00%
-2.30%
-10.32%
$ 277.84K
--
31
Throbbin
Throbbin
THROBBIN
$ 0.00027509
+0.89%
-0.21%
-65.46%
$ 261.12K
$ 24.14K
32
SLIPPY
SLIPPY
SLIPPY
$ 0.00025529
-0.58%
-0.09%
+22.66%
$ 255.26K
$ 8.41K
33
NINEHOOD
NINEHOOD
NINEHOOD
$ 0.000236
-2.47%
-0.21%
-36.35%
$ 236.00K
$ 102.34K
34
The Office Dog
The Office Dog
YORK
$ 2.26E-6
0.00%
+0.40%
+2.26%
$ 226.48K
--
35
this is not a website
this is not a website
WEBSITE
$ 0.00023125
-0.05%
+0.32%
-11.42%
$ 216.32K
$ 49.83K
36
Vladhood
Vladhood
VLAD
$ 0.00021591
-1.19%
-0.07%
+15.56%
$ 215.20K
$ 30.39K
37
Peeps
Peeps
PEEPS
$ 0.00021231
-0.13%
+0.01%
+17.79%
$ 212.31K
$ 1.27K
38
The Green Bull
The Green Bull
VLAD
$ 0.00019296
+1.91%
-0.05%
-6.02%
$ 193.91K
$ 416.67
39
Cashcat Strategy
Cashcat Strategy
CATSTR
$ 0.00019093
+2.83%
-0.12%
-61.49%
$ 190.94K
$ 38.20K
40
Crypto Paradise
Crypto Paradise
SEAL
$ 0.00177403
-0.91%
+0.06%
-13.27%
$ 177.44K
$ 1.31K
41
Cooper
Cooper
COOPER
$ 0.00017713
+9.12%
-0.19%
+41.77%
$ 175.42K
$ 14.02K
42
Your Bag
Your Bag
BAG
$ 0.00017165
+5.11%
+0.83%
-36.74%
$ 168.51K
$ 101.51K
43
Apes Together Strong
Apes Together Strong
APES
$ 0.00016155
+1.58%
-0.06%
-10.01%
$ 161.78K
$ 642.40
44
Pooch
Pooch
POOCH
$ 0.00016031
+0.26%
-0.07%
-27.69%
$ 156.78K
$ 2.38K
45
Send It Larry
Send It Larry
LARRY
$ 0.00015383
+1.11%
-0.00%
+19.32%
$ 148.17K
$ 19.23K
46
Fonz on Pons
Fonz on Pons
FONZ
$ 0.00018082
+4.90%
+0.25%
-42.28%
$ 145.46K
$ 37.98K
47
Rick
Rick
RICK
$ 0.00014385
+1.61%
-0.04%
-6.19%
$ 143.63K
$ 4.57K
48
Dog on Wire
Dog on Wire
DOW
$ 0.00014412
0.00%
--
-70.04%
$ 141.44K
$ 84.40K
49
Bull
Bull
BULL
$ 0.000136
+0.45%
+0.52%
+15.40%
$ 134.89K
$ 401.75M
50
watch it grow
watch it grow
SEEDCOIN
$ 0.00012972
-3.47%
-0.11%
-41.26%
$ 129.31K
$ 45.53K

Tez-tez verilən suallar

Robinhood Chain Meme tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Robinhood Chain Meme tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 126 tokenləri və ümumi $13.56B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Robinhood Chain Meme tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Robinhood Chain Meme tokenləri arasında HMM son 24 saat ərzində 67.95% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Robinhood Chain Meme tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 126 Robinhood Chain Meme tokeni izləyir. Populyar Robinhood Chain Meme tokenlərinə DOGE, PEPE, WIF daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Robinhood Chain Meme kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Robinhood Chain Meme tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $13.56B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Robinhood Chain Meme sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.