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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Pərakəndə satış tokenləri

Pərakəndə satış sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Faith Tribe
Faith Tribe
FTRB
$ 0.00462942
-0.19%
+0.19%
+18.76%
$ 19.07M
$ 82.78K
2
Vow
Vow
VOW
$ 0.03012
+0.03%
+2.32%
+5.98%
$ 10.67M
$ 2.39M
3
Soil
Soil
SOIL
$ 0.09461
0.00%
+3.09%
-2.33%
$ 6.61M
$ 317.40K
4
MANSORY
MANSORY
MNSRY
$ 0.006714
+0.33%
+0.56%
-2.18%
$ 6.01M
$ 3.87M
5
BugsCoin
BugsCoin
BGSC
$ 0.00060663
-0.26%
+0.01%
+2.20%
$ 5.65M
$ 460.28K
6
Roam
Roam
ROAM
$ 0.011293
-0.06%
+0.56%
-9.13%
$ 3.96M
$ 3.28M
7
BIDZ Coin
BIDZ Coin
BIDZ
$ 0.00181582
0.00%
--
+4.96%
$ 3.54M
$ 240.35
8
THAT
THAT
THAT
$ 0.00206275
-0.43%
+0.00%
+3.36%
$ 3.17M
$ 17.95K
9
MileVerse
MileVerse
MVC
$ 0.00113885
+0.06%
+0.02%
+1.92%
$ 3.07M
$ 7.15K
10
Coupon Assets
Coupon Assets
CA
$ 0.21742
0.00%
+0.10%
+0.16%
$ 2.10M
$ 369.83K
11
Ctomorrow Platform
Ctomorrow Platform
CTP
$ 0.0008935
-0.11%
+0.16%
+6.65%
$ 1.46M
$ 60.24M
12
EVDC Network
EVDC Network
EVDC
$ 0.00002147
-0.23%
-1.34%
+3.84%
$ 1.35M
$ 3.16B
13
Bazaars
Bazaars
BZR
$ 63.673
+0.04%
+1.34%
+1.59%
$ 395.30K
$ 4.76K
14
VERONICA by Virtuals
VERONICA by Virtuals
VERONICA
$ 0.00016434
0.00%
--
0.00%
$ 164.34K
$ 24.11
15
Routine Coin
Routine Coin
ROU
$ 0.00022521
+1.37%
+0.08%
-14.32%
$ 145.97K
$ 658.30
16
HanChain
HanChain
HAN
$ 0.00016615
+0.21%
+0.00%
+1.14%
$ 114.70K
$ 547.62K
17
WFDP
WFDP
WFDP
$ 37.97
-1.30%
0.00%
-1.27%
$ 43.27K
$ 36.15K
18
BOTIFY
BOTIFY
BOTIFY
$ 4.186E-5
+0.24%
+1.40%
+1.70%
$ 41.85K
--
19
DRESSdio
DRESSdio
DRESS
$ 6.15E-5
-1.80%
-2.30%
-3.26%
$ 33.50K
--
20
Dmarketplace
Dmarketplace
$DMP
$ 1.92126E-7
0.00%
+0.30%
-18.58%
$ 17.87K
--
21
Luxury Travel Token
Luxury Travel Token
LTT
$ 0.0020028
-0.21%
+13.06%
+22.69%
--
$ 19.81M

Tez-tez verilən suallar

Pərakəndə satış tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Pərakəndə satış tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 21 tokenləri və ümumi $67.62M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Pərakəndə satış tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Pərakəndə satış tokenləri arasında LTT son 24 saat ərzində 13.06% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Pərakəndə satış tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 21 Pərakəndə satış tokeni izləyir. Populyar Pərakəndə satış tokenlərinə FTRB, VOW, SOIL daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Pərakəndə satış kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Pərakəndə satış tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $67.62M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Pərakəndə satış sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.