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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Yenidən başlayıb tokenləri

Yenidən başlayıb sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,086.49
0.00%
-0.29%
+0.60%
$ 3.41B
$ 0.14
2
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,066.1
+0.01%
+0.01%
+1.75%
$ 872.09M
$ 5.42K
3
Lombard BTC
Lombard BTC
LBTC
$ 64,694
-0.02%
+0.00%
+1.10%
$ 663.23M
$ 925.85K
4
Ether.Fi Foundation
Ether.Fi Foundation
ETHFI
$ 0.4884
-0.06%
-0.10%
+25.98%
$ 428.80M
$ 4.69M
5
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.303
+0.31%
-2.98%
-3.48%
$ 222.82M
$ 318.12K
6
EigenLayer
EigenLayer
EIGEN
$ 0.1721
+0.41%
+0.58%
+1.06%
$ 136.14M
$ 469.50K
7
Renzo Restaked ETH
Renzo Restaked ETH
EZETH
$ 2,080.63
+0.04%
+0.01%
+1.82%
$ 88.20M
$ 19.79K
8
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 63,947
0.00%
+0.01%
+1.27%
$ 62.96M
$ 234.16
9
Renzo Restaked LST
Renzo Restaked LST
PZETH
$ 2,372.0
+0.09%
+0.02%
+2.06%
$ 59.65M
$ 1.61
10
Bedrock BTC
Bedrock BTC
BRBTC
$ 62,482
0.00%
--
0.00%
$ 50.03M
$ 127.66
11
$ 0.005888
-0.19%
-0.31%
-0.17%
$ 37.64M
$ 9.46M
12
SSV Token
SSV Token
SSV
$ 2.193
-0.50%
-2.23%
+6.93%
$ 35.75M
$ 22.57K
13
Mantle Restaked ETH
Mantle Restaked ETH
CMETH
$ 2,093.83
0.00%
+0.00%
+1.19%
$ 32.87M
$ 6.77K
14
Solayer
Solayer
LAYER
$ 0.06026
+0.17%
+0.87%
+0.92%
$ 27.41M
$ 966.62K
15
Restaked Swell ETH
Restaked Swell ETH
RSWETH
$ 2,062.03
+0.10%
+0.01%
+1.63%
$ 23.77M
$ 7.87K
16
Renzo
Renzo
REZ
$ 0.002657
-0.41%
-0.68%
-3.08%
$ 22.58M
$ 21.18M
17
Kelp Gain
Kelp Gain
AGETH
$ 2,058.96
+0.01%
--
+2.53%
$ 13.13M
$ 82.69
18
BounceBit
BounceBit
BB
$ 0.01092
-0.28%
-1.82%
-9.56%
$ 12.55M
$ 31.03M
19
KernelDAO
KernelDAO
KERNEL
$ 0.03245
+0.06%
+0.31%
-7.49%
$ 9.26M
$ 1.64M
20
Kyros Restaked SOL
Kyros Restaked SOL
KYSOL
$ 100.26
-0.05%
+0.01%
+1.60%
$ 7.96M
$ 15.48
21
ynETH MAX
ynETH MAX
YNETHX
$ 1,984.25
0.00%
+0.01%
+0.63%
$ 7.58M
$ 533.39
22
Solayer Staked SOL
Solayer Staked SOL
SSOL
$ 90.27
-0.17%
+0.02%
+1.74%
$ 7.05M
$ 5.49K
23
Puffer
Puffer
PUFFER
$ 0.0119
+0.84%
+1.69%
-4.00%
$ 5.81M
$ 4.72M
24
Swell Network
Swell Network
SWELL
$ 0.0006341
-0.62%
+11.14%
+2.08%
$ 3.16M
$ 95.54M
25
Renzo Restaked SOL
Renzo Restaked SOL
EZSOL
$ 100.37
-0.02%
+0.02%
+1.59%
$ 2.86M
$ 234.08
26
Zircuit
Zircuit
ZRC
$ 0.00071114
-0.35%
-0.01%
-17.39%
$ 2.61M
$ 260.26K
27
King Protocol
King Protocol
KING
$ 176.07
+0.06%
+0.01%
+1.10%
$ 1.16M
$ 4.36
28
Obol
Obol
OBOL
$ 0.00286306
+5.53%
+0.29%
+24.50%
$ 912.25K
$ 284.55K
29
Automata
Automata
ATA
$ 0.000766
-17.94%
+0.62%
+45.45%
$ 743.82K
$ 378.47K
30
Carrot by Puffer
Carrot by Puffer
CARROT
$ 0.00523924
0.00%
+0.02%
+35.76%
$ 474.42K
$ 645.53
31
Lair
Lair
LAIR
$ 0.00060684
0.00%
0.00%
-2.64%
$ 430.70K
$ 465.66
32
Restaked sAVAX
Restaked sAVAX
RSAVAX
$ 8.3
0.00%
--
-1.31%
$ 333.46K
$ 63.63
33
Kyros
Kyros
KYROS
$ 0.01313514
-0.05%
+0.02%
+2.14%
$ 302.50K
$ 271.36
34
SatLayer
SatLayer
SLAY
$ 0.00028562
-0.05%
--
-1.87%
$ 174.02K
$ 9.40
35
Eigenpie
Eigenpie
EGP
$ 0.02772808
0.00%
--
+1.03%
$ 161.61K
$ 2.56
36
Restake Finance
Restake Finance
RSTK
$ 0.00187196
0.00%
--
0.00%
$ 71.61K
$ 1.17
37
Pell Network Token
Pell Network Token
PELL
$ 0.00016438
0.00%
-0.00%
-1.17%
$ 55.23K
$ 277.17
38
MilkyWay
MilkyWay
MILK
$ 3.531E-5
0.00%
-6.50%
-16.21%
$ 42.38K
--
39
mETHProtocol
mETHProtocol
COOK
$ 0.002367
+0.13%
-0.30%
-2.92%
--
$ 23.43M
40
CYGNUS
CYGNUS
CGN
$ 0.002131
-0.09%
+0.14%
+3.49%
--
$ 29.36M

Tez-tez verilən suallar

Yenidən başlayıb tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Yenidən başlayıb tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 40 tokenləri və ümumi $6.25B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Yenidən başlayıb tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Yenidən başlayıb tokenləri arasında SWELL son 24 saat ərzində 11.14% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Yenidən başlayıb tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 40 Yenidən başlayıb tokeni izləyir. Populyar Yenidən başlayıb tokenlərinə WEETH, RSETH, LBTC daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Yenidən başlayıb kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Yenidən başlayıb tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $6.25B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Yenidən başlayıb sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.