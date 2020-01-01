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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Reserve Ecosystem tokenləri

Reserve Ecosystem sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Power Protocol
Power Protocol
POWER
$ 0.08508
+0.06%
-3.47%
-11.28%
$ 17.86M
$ 2.89M
2
Reserve AI Photonics DTF
Reserve AI Photonics DTF
PHOTON
$ 86.94
0.00%
-0.06%
-8.60%
$ 2.19M
$ 421.63K
3
Reserve AI Infrastructure DTF
Reserve AI Infrastructure DTF
BUILDOUT
$ 91.0
0.00%
-0.01%
-3.45%
$ 1.57M
$ 81.05K
4
Reserve Robotics DTF
Reserve Robotics DTF
ROBOTS
$ 94.74
0.00%
-0.04%
-3.27%
$ 1.48M
$ 41.70K

Tez-tez verilən suallar

Reserve Ecosystem tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Reserve Ecosystem tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 4 tokenləri və ümumi $23.10M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Reserve Ecosystem tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Reserve Ecosystem tokenləri arasında BUILDOUT son 24 saat ərzində -0.01% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Reserve Ecosystem tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 4 Reserve Ecosystem tokeni izləyir. Populyar Reserve Ecosystem tokenlərinə POWER, PHOTON, BUILDOUT daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Reserve Ecosystem kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Reserve Ecosystem tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $23.10M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Reserve Ecosystem sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.