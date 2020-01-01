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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Reddit Xalları tokenləri

Reddit Xalları sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
BitCone
BitCone
CONE
$ 2.08484E-7
+0.18%
+2.50%
+18.75%
$ 122.46K
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Tez-tez verilən suallar

Reddit Xalları tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Reddit Xalları tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 1 tokenləri və ümumi $122.46K bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Reddit Xalları tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Reddit Xalları tokenləri arasında CONE son 24 saat ərzində 2.50% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Reddit Xalları tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 1 Reddit Xalları tokeni izləyir. Populyar Reddit Xalları tokenlərinə CONE daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Reddit Xalları kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Reddit Xalları tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $122.46K təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Reddit Xalları sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.