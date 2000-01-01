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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Redbelly Şəbəkə Ekosistemi tokenləri

Redbelly Şəbəkə Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Redbelly Network
Redbelly Network
RBNT
$ 0.002744
-0.11%
-1.26%
-7.14%
$ 7.27M
$ 19.77M
2
Australian Digital Dollar
Australian Digital Dollar
AUDD
$ 0.712203
+0.20%
0.00%
+0.36%
$ 5.11M
$ 10.51K
3
Wrapped RBNT
Wrapped RBNT
WRBNT
$ 0.00274192
-0.07%
-0.01%
-7.12%
$ 2.36M
$ 27.42
4
Aussie Dollar Token
Aussie Dollar Token
AUDX
$ 0.709185
0.00%
-0.00%
+0.38%
$ 2.24M
$ 16.00
5
Macropod
Macropod
AUDM
$ 0.714616
-0.15%
+0.01%
+1.19%
$ 2.18M
$ 51.47K
6
Reddex
Reddex
LQDX
$ 0.00021227
0.00%
+0.00%
-4.19%
$ 25.68K
$ 10.07

Tez-tez verilən suallar

Redbelly Şəbəkə Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Redbelly Şəbəkə Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 6 tokenləri və ümumi $19.18M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Redbelly Şəbəkə Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Redbelly Şəbəkə Ekosistemi tokenləri arasında AUDM son 24 saat ərzində 0.01% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Redbelly Şəbəkə Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 6 Redbelly Şəbəkə Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Redbelly Şəbəkə Ekosistemi tokenlərinə RBNT, AUDD, WRBNT daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Redbelly Şəbəkə Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Redbelly Şəbəkə Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $19.18M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Redbelly Şəbəkə Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.