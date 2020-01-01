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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Rebase Tokenləri tokenləri

Rebase Tokenləri sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Snowbank
Snowbank
SB
$ 225,35
0,00%
+0,01%
+0,56%
$ 35,98M
$ 9,62
2
Ampleforth
Ampleforth
AMPL
$ 1,32
0,00%
+0,00%
-16,46%
$ 4,00M
$ 4,13K
3
BounceBit USD
BounceBit USD
BBUSD
$ 0,99881
0,00%
--
+0,50%
$ 1,45M
$ 675,83
4
Rome
Rome
ROME
$ 5,43
0,00%
--
0,00%
$ 794,40K
$ 0,13
5
Base Protocol
Base Protocol
BASE
$ 1,083
0,00%
+0,01%
+0,93%
$ 82,45K
$ 98,58
6
HyperHam
HyperHam
HAM
$ 1,35
0,00%
--
0,00%
$ 69,31K
$ 4,06

Tez-tez verilən suallar

Rebase Tokenləri tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Rebase Tokenləri tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 6 tokenləri və ümumi $42.37M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Rebase Tokenləri tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Rebase Tokenləri tokenləri arasında BASE son 24 saat ərzində 0.01% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Rebase Tokenləri tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 6 Rebase Tokenləri tokeni izləyir. Populyar Rebase Tokenləri tokenlərinə SB, AMPL, BBUSD daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Rebase Tokenləri kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Rebase Tokenləri tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $42.37M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Rebase Tokenləri sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.