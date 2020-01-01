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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Tokenləşdirilmiş Daşınmaz Əmlak tokenləri

Tokenləşdirilmiş Daşınmaz Əmlak sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.07506
+0.04%
+0.57%
+1.14%
$ 102.63M
$ 2.84M
2
Reental
Reental
RNT
$ 0.287361
+0.02%
-0.00%
+2.48%
$ 39.90M
$ 16.00K
3
Propy
Propy
PRO
$ 0.3213
+0.09%
-0.12%
-5.61%
$ 32.13M
$ 175.08K
4
ELYSIA
ELYSIA
EL
$ 0.001048
+0.10%
+0.77%
-1.69%
$ 5.13M
$ 40.26M
5
Parcl
Parcl
PRCL
$ 0.00961
-2.59%
+35.33%
+79.72%
$ 3.73M
$ 44.73M
6
RealToken Ecosystem Governance
RealToken Ecosystem Governance
REG
$ 0.00573755
0.00%
--
0.00%
$ 2.88M
$ 12.78
7
Allo
Allo
RWA
$ 0.001142
-0.09%
-0.87%
-3.96%
$ 2.05M
$ 45.72M
8
Propbase
Propbase
PROPS
$ 0.003449
+0.03%
+1.56%
+1.00%
$ 1.69M
$ 64.60M
9
Blocksquare Token
Blocksquare Token
BST
$ 0.01279
+0.39%
+2.90%
+1.99%
$ 786.26K
$ 2.09M
10
Home3
Home3
HTS
$ 0.003838
+0.07%
+0.01%
-0.06%
$ 370.37K
$ 423.20
11
EstateX
EstateX
ESX
$ 0.0003079
0.00%
+1.72%
-10.65%
$ 292.16K
$ 9.24M
12
Sabai Protocol
Sabai Protocol
SABAI
$ 0.00050999
0.00%
--
-0.24%
$ 284.50K
$ 12.35
13
LEOX
LEOX
LEOX
$ 0.00426766
+0.07%
--
-0.04%
$ 216.26K
$ 57.73
14
Hifi Finance
Hifi Finance
HIFI
$ 0.0013695
+0.06%
-0.03%
-1.88%
$ 189.59K
$ 194.67
15
LandX Governance Token
LandX Governance Token
LNDX
$ 0.01117835
0.00%
-0.12%
-19.61%
$ 147.82K
$ 2.30K
16
Lympid
Lympid
LYP
$ 0.00295975
+0.03%
0.00%
-0.14%
$ 113.45K
$ 1.24K
17
GCoin
GCoin
GC
$ 0.00073165
0.00%
+0.00%
+15.35%
$ 73.16K
$ 1.82
18
Rkey
Rkey
RKEY
$ 0.00010193
0.00%
--
-12.05%
$ 56.25K
$ 10.86
19
UBXS
UBXS
UBXS
$ 0.00046286
+0.06%
+0.01%
-0.91%
$ 38.37K
$ 29.43
20
Rentberry
Rentberry
BERRY
$ 0.00011008
0.00%
--
0.00%
$ 33.19K
$ 5.50
21
Rentible
Rentible
RNB
$ 0.00278638
0.00%
--
0.00%
$ 27.86K
$ 38.06
22
RealEstateMetaverse
RealEstateMetaverse
REM
$ 0.0007828
+0.03%
-0.66%
-6.49%
--
$ 10.41M
23
IMO Invest
IMO Invest
IMO
$ 0.4279
-0.07%
-0.05%
+1.66%
--
$ 41.46K

Tez-tez verilən suallar

Tokenləşdirilmiş Daşınmaz Əmlak tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Tokenləşdirilmiş Daşınmaz Əmlak tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 23 tokenləri və ümumi $192.76M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Tokenləşdirilmiş Daşınmaz Əmlak tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Tokenləşdirilmiş Daşınmaz Əmlak tokenləri arasında PRCL son 24 saat ərzində 35.33% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Tokenləşdirilmiş Daşınmaz Əmlak tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 23 Tokenləşdirilmiş Daşınmaz Əmlak tokeni izləyir. Populyar Tokenləşdirilmiş Daşınmaz Əmlak tokenlərinə REAL, RNT, PRO daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Tokenləşdirilmiş Daşınmaz Əmlak kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Tokenləşdirilmiş Daşınmaz Əmlak tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $192.76M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Tokenləşdirilmiş Daşınmaz Əmlak sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.