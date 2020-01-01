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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Reaktiv Şəbəkə Ekosistemi tokenləri

Reaktiv Şəbəkə Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Reactive Network
Reactive Network
REACT
$ 0.00513544
+1.32%
+0.00%
+1.61%
$ 6.16M
$ 51.53K

Tez-tez verilən suallar

Reaktiv Şəbəkə Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Reaktiv Şəbəkə Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 1 tokenləri və ümumi $6.16M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Reaktiv Şəbəkə Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Reaktiv Şəbəkə Ekosistemi tokenləri arasında REACT son 24 saat ərzində 0.00% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Reaktiv Şəbəkə Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 1 Reaktiv Şəbəkə Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Reaktiv Şəbəkə Ekosistemi tokenlərinə REACT daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Reaktiv Şəbəkə Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Reaktiv Şəbəkə Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $6.16M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Reaktiv Şəbəkə Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.