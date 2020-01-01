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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Radix Ekosistemi tokenləri

Radix Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Radix
Radix
XRD
$ 0.0009957
-2.80%
+14.66%
+6.49%
$ 13.56M
$ 73.40M
2
Hyperlane USD Coin
Hyperlane USD Coin
HUSDC
$ 0.999671
0.00%
--
+1.83%
$ 409.88K
$ 33.20K
3
CaviarNine LSU Pool LP
CaviarNine LSU Pool LP
LSULP
$ 0.00122464
-2.91%
+0.13%
+6.60%
$ 335.89K
$ 73.40
4
Astrolescent
Astrolescent
ASTRL
$ 0.00822385
-2.97%
+0.06%
+2.51%
$ 134.87K
$ 231.77
5
DefiPlaza
DefiPlaza
DFP2
$ 0.00192039
-2.89%
+0.05%
+2.04%
$ 128.11K
$ 1.23K
6
DogeCube
DogeCube
DOGECUBE
$ 5.39E-6
0.00%
+1.90%
0.00%
$ 43.14K
--
7
Ociswap
Ociswap
OCI
$ 0.00072018
-3.04%
+0.13%
+5.78%
$ 32.81K
$ 45.37
8
WOWO
WOWO
WOWO
$ 4.245E-5
+0.59%
+15.20%
+5.10%
$ 31.46K
--
9
EARLY Radix
EARLY Radix
EARLY
$ 2.226E-5
+0.59%
+12.60%
-9.25%
$ 22.26K
--

Tez-tez verilən suallar

Radix Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Radix Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 9 tokenləri və ümumi $14.70M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Radix Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Radix Ekosistemi tokenləri arasında WOWO son 24 saat ərzində 15.20% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Radix Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 9 Radix Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Radix Ekosistemi tokenlərinə XRD, HUSDC, LSULP daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Radix Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Radix Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $14.70M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Radix Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.