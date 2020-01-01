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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Yarış Oyunları tokenləri

Yarış Oyunları sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
WilderWorld
WilderWorld
WILD
$ 0.01367
+0.59%
+6.21%
+7.97%
$ 6.84M
$ 4.30M
2
KOMPETE
KOMPETE
KOMPETE
$ 0.00087055
+0.06%
-0.06%
-5.57%
$ 740.41K
$ 201.67
3
Netvrk
Netvrk
NETVR
$ 0.00130363
0.00%
--
-11.73%
$ 130.36K
$ 30.39
4
REVV
REVV
REVV
$ 7.662E-5
0.00%
-0.90%
-0.40%
$ 85.06K
--
5
Fabwelt
Fabwelt
WELT
$ 0.0002013
0.00%
--
0.00%
$ 74.07K
$ 3.49
6
Furmula
Furmula
FURM
$ 7.392E-5
0.00%
+1.70%
+4.02%
$ 68.37K
--
7
Blink Galaxy
Blink Galaxy
GQ
$ 4.84E-6
-0.21%
+0.10%
0.00%
$ 40.73K
--
8
DEEPSPACE
DEEPSPACE
DPS
$ 0.00051697
0.00%
--
0.00%
$ 37.88K
$ 1.12
9
Shockwaves
Shockwaves
NEUROS
$ 0.00049862
0.00%
--
+0.57%
$ 30.63K
$ 7.39
10
MAXX AI
MAXX AI
MXM
$ 7.394E-5
+0.19%
+1.30%
-0.44%
$ 25.58K
--

Tez-tez verilən suallar

Yarış Oyunları tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Yarış Oyunları tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 10 tokenləri və ümumi $8.08M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Yarış Oyunları tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Yarış Oyunları tokenləri arasında WILD son 24 saat ərzində 6.21% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Yarış Oyunları tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 10 Yarış Oyunları tokeni izləyir. Populyar Yarış Oyunları tokenlərinə WILD, KOMPETE, NETVR daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Yarış Oyunları kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Yarış Oyunları tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $8.08M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Yarış Oyunları sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.