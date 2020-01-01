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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Qazanmaq üçün tapşırıq tokenləri

Qazanmaq üçün tapşırıq sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Billions
Billions
BILL
$ 0.01933
+1.10%
-3.85%
-18.43%
$ 46.74M
$ 3.59M
2
Prize Protocol
Prize Protocol
PRIZE
$ 0.00089906
-0.02%
+0.02%
+2.69%
$ 45.47M
$ 2.65K
3
JumpToken
JumpToken
JMPT
$ 0.529345
+0.43%
+0.02%
+3.83%
$ 7.81M
$ 11.14K
4
Layer3
Layer3
L3
$ 0.004024
-0.27%
+1.94%
-1.66%
$ 4.97M
$ 14.15M
5
Meeds DAO
Meeds DAO
MEED
$ 0.04903393
0.00%
--
0.00%
$ 1.00M
$ 32.85
6
MYRAD
MYRAD
MYRAD
$ 0.00062948
-0.26%
-0.03%
+7.65%
$ 629.52K
$ 39.95K
7
WURK
WURK
WURK
$ 0.00011478
-0.01%
+0.00%
-1.47%
$ 114.74K
$ 489.57
8
SINBAD CREW BASE
SINBAD CREW BASE
SCB
$ 6.963E-5
+0.04%
-0.20%
-5.21%
$ 69.63K
--
9
AskTianAI
AskTianAI
TIAN
$ 4.398E-5
0.00%
+8.30%
+8.35%
$ 41.29K
--
10
AXOBOTL
AXOBOTL
AXOBOTL
$ 3.88196E-7
+0.16%
+4.60%
+3.18%
$ 38.82K
--
11
Etarn
Etarn
ETAN
$ 0.00019174
+0.05%
+0.00%
-1.05%
$ 37.61K
$ 3.64K
12
EARNFI
EARNFI
EARNFI
$ 3.029E-5
-7.26%
-6.60%
-18.99%
$ 29.56K
--
13
CReaToR
CReaToR
CRTR
$ 5.179E-5
0.00%
-0.60%
+48.23%
$ 19.15K
--
14
Boost
Boost
BOOST
$ 3.042E-5
0.00%
-6.10%
-12.79%
$ 18.81K
--
15
Ignis
Ignis
IGN
$ 0.00029326
-3.06%
+0.05%
-5.81%
$ 18.78K
$ 315.45
16
SINBAD NETWORK GENESIS
SINBAD NETWORK GENESIS
SNG
$ 1.79E-5
0.00%
+2.60%
-0.50%
$ 17.74K
--
17
RollX
RollX
ROLL
$ 0.13835
+0.07%
-0.37%
+1.90%
--
$ 396.91K

Tez-tez verilən suallar

Qazanmaq üçün tapşırıq tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Qazanmaq üçün tapşırıq tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 17 tokenləri və ümumi $107.03M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Qazanmaq üçün tapşırıq tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Qazanmaq üçün tapşırıq tokenləri arasında TIAN son 24 saat ərzində 8.30% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Qazanmaq üçün tapşırıq tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 17 Qazanmaq üçün tapşırıq tokeni izləyir. Populyar Qazanmaq üçün tapşırıq tokenlərinə BILL, PRIZE, JMPT daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Qazanmaq üçün tapşırıq kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Qazanmaq üçün tapşırıq tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $107.03M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Qazanmaq üçün tapşırıq sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.