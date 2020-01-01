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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Pundi AIFX Omnilayer Ekosistemi tokenləri

Pundi AIFX Omnilayer Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Pundi X
Pundi X
PUNDIX
$ 0,07342
-0,23%
+0,36%
-2,08%
$ 18,93M
$ 765,77K

Tez-tez verilən suallar

Pundi AIFX Omnilayer Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Pundi AIFX Omnilayer Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 1 tokenləri və ümumi $18.93M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Pundi AIFX Omnilayer Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Pundi AIFX Omnilayer Ekosistemi tokenləri arasında PUNDIX son 24 saat ərzində 0.36% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Pundi AIFX Omnilayer Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 1 Pundi AIFX Omnilayer Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Pundi AIFX Omnilayer Ekosistemi tokenlərinə PUNDIX daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Pundi AIFX Omnilayer Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Pundi AIFX Omnilayer Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $18.93M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Pundi AIFX Omnilayer Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.