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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Nasos Elmi Ekosistemi tokenləri

Nasos Elmi Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
VENOM
VENOM
VENOM
$ 0.009577
-0.16%
-0.08%
-1.70%
$ 9.34M
$ 6.46M
2
Rifampicin
Rifampicin
$RIF
$ 0.00017282
+0.73%
+0.01%
+1.56%
$ 172.77K
$ 1.00K
3
Urolithin A
Urolithin A
$URO
$ 0.0001503
+0.81%
+0.03%
-0.42%
$ 150.25K
$ 133.54

Tez-tez verilən suallar

Nasos Elmi Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Nasos Elmi Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 3 tokenləri və ümumi $9.66M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Nasos Elmi Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Nasos Elmi Ekosistemi tokenləri arasında $URO son 24 saat ərzində 0.03% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Nasos Elmi Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 3 Nasos Elmi Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Nasos Elmi Ekosistemi tokenlərinə VENOM, $RIF, $URO daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Nasos Elmi Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Nasos Elmi Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $9.66M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Nasos Elmi Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.