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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Nasos Fondu Portfeli tokenləri

Nasos Fondu Portfeli sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
PUMPCADE
PUMPCADE
PUMPCADE
$ 0.00955785
-0.44%
-0.01%
-13.48%
$ 9.54M
$ 608.67K
2
Zauthx402
Zauthx402
ZAUTH
$ 0.00151879
0.00%
-0.07%
-11.27%
$ 1.44M
$ 42.34K
3
BloxAPI
BloxAPI
BLOXX
$ 0.00013498
-2.00%
+0.27%
-12.44%
$ 134.98K
$ 12.13K

Tez-tez verilən suallar

Nasos Fondu Portfeli tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Nasos Fondu Portfeli tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 3 tokenləri və ümumi $11.11M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Nasos Fondu Portfeli tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Nasos Fondu Portfeli tokenləri arasında BLOXX son 24 saat ərzində 0.27% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Nasos Fondu Portfeli tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 3 Nasos Fondu Portfeli tokeni izləyir. Populyar Nasos Fondu Portfeli tokenlərinə PUMPCADE, ZAUTH, BLOXX daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Nasos Fondu Portfeli kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Nasos Fondu Portfeli tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $11.11M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Nasos Fondu Portfeli sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.