Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin

Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Pump.fun Yaradıcısı tokenləri

Pump.fun Yaradıcısı sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
MITCH
MITCH
IDRAWLINE
$ 0.0010912
-0.18%
-0.07%
+5.63%
$ 1.09M
$ 47.60K
2
rasmr
rasmr
RASMR
$ 0.00030092
-0.01%
-0.10%
-14.33%
$ 300.91K
$ 11.07K
3
AQC
AQC
AQC
$ 0.00011186
-15.84%
-0.11%
-5.48%
$ 107.74K
$ 6.90K
4
100xDarren
100xDarren
100X
$ 0.00010222
0.00%
-0.01%
-11.51%
$ 102.22K
$ 380.31
5
Clippy
Clippy
CLIPPY
$ 3.757E-5
+0.24%
+3.40%
+33.42%
$ 37.57K
--

Tez-tez verilən suallar

Pump.fun Yaradıcısı tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Pump.fun Yaradıcısı tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 5 tokenləri və ümumi $1.64M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Pump.fun Yaradıcısı tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Pump.fun Yaradıcısı tokenləri arasında CLIPPY son 24 saat ərzində 3.40% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Pump.fun Yaradıcısı tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 5 Pump.fun Yaradıcısı tokeni izləyir. Populyar Pump.fun Yaradıcısı tokenlərinə IDRAWLINE, RASMR, AQC daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Pump.fun Yaradıcısı kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Pump.fun Yaradıcısı tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $1.64M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Pump.fun Yaradıcısı sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.