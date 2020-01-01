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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Məxfilik Brauzeri tokenləri

Məxfilik Brauzeri sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Presearch
Presearch
PRE
$ 0.00022554
+18.70%
+0.05%
-17.21%
$ 210.35K
$ 158.84
2
Searxly
Searxly
SEARXLY
$ 2.7548E-7
-1.33%
+1.10%
-5.07%
$ 27.55K
--
3
Cryptiq browser
Cryptiq browser
CRYPTIQ
$ 0.00056986
0.00%
--
0.00%
$ 21.62K
$ 210.52
4
c0mpute
c0mpute
ZERO
$ 0.001768
-1.31%
+12.18%
-33.56%
--
$ 35.36M

Tez-tez verilən suallar

Məxfilik Brauzeri tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Məxfilik Brauzeri tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 4 tokenləri və ümumi $259.51K bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Məxfilik Brauzeri tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Məxfilik Brauzeri tokenləri arasında ZERO son 24 saat ərzində 12.18% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Məxfilik Brauzeri tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 4 Məxfilik Brauzeri tokeni izləyir. Populyar Məxfilik Brauzeri tokenlərinə PRE, SEARXLY, CRYPTIQ daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Məxfilik Brauzeri kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Məxfilik Brauzeri tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $259.51K təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Məxfilik Brauzeri sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.