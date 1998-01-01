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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Məxfilik Blokçeyni tokenləri

Məxfilik Blokçeyni sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Canton Network
Canton Network
CC
$ 0.09056
+0.21%
-1.03%
-7.29%
$ 3.52B
$ 2.47M
2
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.08327
+0.57%
+1.17%
-8.28%
$ 644.91M
$ 12.21M
3
Humanity
Humanity
H
$ 0.09844
+0.65%
-15.19%
-0.15%
$ 267.78M
$ 3.74M
4
Tezos
Tezos
XTZ
$ 0.2004
-0.15%
-0.70%
+2.30%
$ 217.36M
$ 313.84K
5
STRK
STRK
STRK
$ 0.0228
+0.22%
+0.62%
-1.94%
$ 144.71M
$ 5.20M
6
ZANO
ZANO
ZANO
$ 8.42
-0.68%
-1.88%
-3.04%
$ 128.95M
$ 75.02K
7
ZKsync
ZKsync
ZK
$ 0.007484
0.00%
-0.68%
+1.27%
$ 74.03M
$ 10.62M
8
Mina Protocol
Mina Protocol
MINA
$ 0.04048
+0.02%
+0.65%
+5.30%
$ 51.90M
$ 1.54M
9
Concordium
Concordium
CCD
$ 0.003367
0.00%
-0.47%
+3.63%
$ 42.49M
$ 31.33M
10
Oasis
Oasis
ROSE
$ 0.005307
+0.06%
+0.15%
-1.34%
$ 41.28M
$ 10.93M
11
Aztec
Aztec
AZTEC
$ 0.0122
+0.41%
+3.57%
+0.91%
$ 35.13M
$ 9.81M
12
Dusk Network
Dusk Network
DUSK
$ 0.06446
+0.77%
-2.00%
+3.69%
$ 31.88M
$ 1.24M
13
COTI
COTI
COTI
$ 0.00976
+0.37%
-3.00%
-11.03%
$ 27.90M
$ 6.61M
14
Aleo
Aleo
ALEO
$ 0.01544
0.00%
+1.05%
-1.53%
$ 18.38M
$ 5.80M
15
Ergo
Ergo
ERG
$ 0.2025
-0.64%
+0.60%
-2.36%
$ 16.88M
$ 264.36K
16
Verus
Verus
VRSC
$ 0.208487
-0.15%
-0.10%
-4.43%
$ 16.83M
$ 2.16K
17
Octra
Octra
OCT
$ 0.02105671
-0.03%
+0.01%
-13.90%
$ 13.17M
$ 19.65K
18
Telos
Telos
TLOS
$ 0.024509
+0.58%
+2.46%
-24.40%
$ 10.94M
$ 3.10M
19
Wanchain
Wanchain
WAN
$ 0.052523
+0.12%
-0.00%
-1.09%
$ 10.45M
$ 664.82K
20
QUAI
QUAI
QUAI
$ 0.011716
+0.08%
+0.48%
+0.56%
$ 9.17M
$ 5.67M
21
SCRT
SCRT
SCRT
$ 0.02605
-0.38%
-6.44%
-10.94%
$ 8.96M
$ 2.09M
22
Abelian
Abelian
ABEL
$ 0.05855
+0.03%
-4.41%
-2.66%
$ 6.89M
$ 201.84K
23
ZEPHYR
ZEPHYR
ZEPH
$ 0.3863
-0.13%
-2.41%
-4.17%
$ 4.19M
$ 141.01K
24
Aleph Zero
Aleph Zero
AZERO
$ 0.008922
+0.51%
-12.43%
+2.60%
$ 2.38M
$ 8.29M
25
Memento
Memento
DEXTF
$ 0.01877956
+0.01%
-0.02%
-4.67%
$ 1.51M
$ 9.87K
26
BEAM
BEAM
BEAM
$ 0.007855
0.00%
+11.56%
+0.28%
$ 1.18M
$ 381.39K
27
XELIS
XELIS
XEL
$ 0.159
-1.79%
+20.44%
-6.78%
$ 900.79K
$ 63.12K
28
DragonX
DragonX
DRGX
$ 0.03924614
+0.03%
+0.02%
+8.50%
$ 364.62K
$ 166.00K
29
Dero
Dero
DERO
$ 0.02147152
-2.40%
+0.17%
+25.54%
$ 272.20K
$ 12.93K
30
Integritee
Integritee
TEER
$ 0.00369558
0.00%
--
0.00%
$ 36.96K
$ 70.87
31
XGR
XGR
XGR
$ 0.00013008
+1.18%
+0.01%
+0.56%
$ 11.77K
$ 925.74
32
XTM
XTM
XTM
$ 0.000339
+0.59%
+5.25%
-2.57%
--
$ 9.46M
33
Iron Fish
Iron Fish
IRON
$ 0.07873
-0.34%
+0.47%
-3.68%
--
$ 713.18K
34
SAL
SAL
SAL
$ 0.00578
-5.09%
+8.24%
+17.00%
--
$ 274.41K
35
Midnight
Midnight
NIGHT
$ 0.01795
+1.41%
+4.97%
+1.76%
--
$ 4.37M
36
Confidential Layer
Confidential Layer
CLONE
$ 0.005334
+0.02%
-0.61%
+0.85%
--
$ 15.20M
37
RYO Token
RYO Token
RYO
$ 3.867
+0.39%
+0.88%
+0.13%
--
$ 10.34K

Tez-tez verilən suallar

Məxfilik Blokçeyni tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Məxfilik Blokçeyni tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 37 tokenləri və ümumi $5.35B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Məxfilik Blokçeyni tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Məxfilik Blokçeyni tokenləri arasında XEL son 24 saat ərzində 20.44% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Məxfilik Blokçeyni tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 37 Məxfilik Blokçeyni tokeni izləyir. Populyar Məxfilik Blokçeyni tokenlərinə CC, BDX, H daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Məxfilik Blokçeyni kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Məxfilik Blokçeyni tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $5.35B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Məxfilik Blokçeyni sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.