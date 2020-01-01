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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Printr Launchpad tokenləri

Printr Launchpad sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
BELIEF
BELIEF
BELIEF
$ 2.039E-5
+0.25%
+2.90%
-3.59%
$ 19.10K
--
2
Ooo
Ooo
OOO
$ 1.636E-5
+0.25%
+2.50%
+0.62%
$ 15.15K
--
3
Deployr
Deployr
DEPLOYR
$ 0.00013256
-0.05%
+0.01%
-2.74%
$ 12.92K
$ 6.09
4
KET
KET
KET
$ 0.004369
+0.76%
-6.46%
-8.92%
--
$ 13.57M

Tez-tez verilən suallar

Printr Launchpad tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Printr Launchpad tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 4 tokenləri və ümumi $47.17K bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Printr Launchpad tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Printr Launchpad tokenləri arasında BELIEF son 24 saat ərzində 2.90% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Printr Launchpad tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 4 Printr Launchpad tokeni izləyir. Populyar Printr Launchpad tokenlərinə BELIEF, OOO, DEPLOYR daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Printr Launchpad kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Printr Launchpad tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $47.17K təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Printr Launchpad sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.