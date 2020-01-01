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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Proqnoz Bazar Alətləri tokenləri

Proqnoz Bazar Alətləri sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
UnifAI
UnifAI
UAI
$ 0.2659
-0.08%
+0.08%
+3.52%
$ 63.19M
$ 369.72K
2
Based
Based
BASED
$ 0.07658
+0.03%
-0.91%
+1.16%
$ 18.07M
$ 2.80M
3
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.3274
-0.37%
+13.34%
+20.44%
$ 4.53M
$ 241.11K
4
Polycule
Polycule
PCULE
$ 0.00056818
-3.66%
-0.27%
-69.89%
$ 568.18K
$ 31.97K
5
Polymtrade
Polymtrade
PM
$ 0.00022694
-0.01%
-0.01%
-8.48%
$ 182.47K
$ 691.00
6
Polyfactual
Polyfactual
POLYFACTS
$ 0.00010731
-0.01%
-0.07%
-26.06%
$ 107.30K
$ 1.89K
7
okbet
okbet
OK
$ 6.325E-5
0.00%
+1.00%
+8.08%
$ 63.24K
--
8
machineODDS
machineODDS
MODDS
$ 2.1775E-7
0.00%
-0.80%
-0.62%
$ 21.78K
--
9
Predi by Virtuals
Predi by Virtuals
PREDI
$ 2.331E-5
+0.43%
-1.00%
-3.76%
$ 9.91K
--

Tez-tez verilən suallar

Proqnoz Bazar Alətləri tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Proqnoz Bazar Alətləri tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 9 tokenləri və ümumi $86.75M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Proqnoz Bazar Alətləri tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Proqnoz Bazar Alətləri tokenləri arasında ANON son 24 saat ərzində 13.34% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Proqnoz Bazar Alətləri tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 9 Proqnoz Bazar Alətləri tokeni izləyir. Populyar Proqnoz Bazar Alətləri tokenlərinə UAI, BASED, ANON daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Proqnoz Bazar Alətləri kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Proqnoz Bazar Alətləri tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $86.75M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Proqnoz Bazar Alətləri sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.