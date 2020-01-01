Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin

Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Poolz Maliyyə Başlatma Paneli tokenləri

Poolz Maliyyə Başlatma Paneli sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
ChainGPT
ChainGPT
CGPT
$ 0.019624
-0.03%
+0.47%
-6.59%
$ 18.25M
$ 3.10M
2
IX Swap
IX Swap
IXS
$ 0.0552
+0.18%
+0.18%
-1.61%
$ 9.92M
$ 1.13M
3
Soil
Soil
SOIL
$ 0.09453
0.00%
+3.09%
-2.33%
$ 6.61M
$ 317.40K
4
RocketX exchange
RocketX exchange
RVF
$ 0.01961
+0.36%
+1.51%
+0.88%
$ 1.62M
$ 636.16K
5
HyperGPT
HyperGPT
HGPT
$ 0.0011433
-0.01%
+1.28%
-2.26%
$ 1.06M
$ 112.91M
6
ORBOFI
ORBOFI
OBI
$ 0.00016
0.00%
-0.19%
-12.95%
$ 229.43K
$ 240.01K
7
Port3 Network
Port3 Network
PORT3
$ 0.00064958
0.00%
0.00%
+4.52%
$ 178.12K
$ 904.92
8
PLAYZAP
PLAYZAP
PZP
$ 0.001224
-0.33%
+8.72%
-9.01%
$ 135.96K
$ 23.48M
9
Medieval Empires
Medieval Empires
MEE
$ 0.0001888
-0.16%
+0.64%
-1.97%
$ 105.62K
$ 51.46M
10
web3war
web3war
FPS
$ 0.00064351
+0.27%
+0.01%
-12.17%
$ 96.53K
$ 1.04K
11
Carbon Browser
Carbon Browser
CSIX
$ 9.238E-5
0.00%
+5.60%
0.00%
$ 83.69K
--
12
DexCheck AI
DexCheck AI
DCK
$ 8.614E-5
-0.05%
-10.80%
-11.31%
$ 79.09K
--

Tez-tez verilən suallar

Poolz Maliyyə Başlatma Paneli tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Poolz Maliyyə Başlatma Paneli tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 12 tokenləri və ümumi $38.37M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Poolz Maliyyə Başlatma Paneli tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Poolz Maliyyə Başlatma Paneli tokenləri arasında PZP son 24 saat ərzində 8.72% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Poolz Maliyyə Başlatma Paneli tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 12 Poolz Maliyyə Başlatma Paneli tokeni izləyir. Populyar Poolz Maliyyə Başlatma Paneli tokenlərinə CGPT, IXS, SOIL daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Poolz Maliyyə Başlatma Paneli kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Poolz Maliyyə Başlatma Paneli tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $38.37M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Poolz Maliyyə Başlatma Paneli sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.