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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Pools Launchpad tokenləri

Pools Launchpad sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000002618
+0.42%
+1.52%
-3.59%
$ 1.08B
$ 49.47B
2
Goatseus Maximus
Goatseus Maximus
GOAT
$ 0.01271
+0.32%
+0.63%
-5.16%
$ 12.68M
$ 4.40M
3
Possum
Possum
POSM
$ 0.00011819
+0.10%
+0.22%
-53.46%
$ 118.19K
$ 249.44
4
ChowdLaunch
ChowdLaunch
CHWDR
$ 0.00011325
+0.10%
-0.04%
-36.34%
$ 111.48K
$ 2.40K
5
Unifrog
Unifrog
UNIFROG
$ 6.327E-5
+0.09%
+25.00%
-37.36%
$ 63.28K
--
6
froglet
froglet
FROGLET
$ 6.297E-5
+0.13%
-28.50%
-44.84%
$ 62.98K
--
7
RHPS
RHPS
RHPS
$ 5.483E-5
+0.11%
+1.70%
+0.38%
$ 54.83K
--
8
Unicorn Pegasus
Unicorn Pegasus
UNIPEG
$ 5.434E-5
+0.52%
-19.20%
-83.67%
$ 54.34K
--
9
skrimp
skrimp
SKRMP
$ 5.055E-5
-0.04%
-4.60%
-21.24%
$ 50.50K
--
10
divinely protected
divinely protected
222
$ 3.501E-5
-0.74%
-23.60%
-85.92%
$ 35.01K
--
11
ABE
ABE
ABE
$ 3.26E-5
-0.40%
-12.00%
-70.47%
$ 32.60K
--
12
Stonkfrog
Stonkfrog
STNK
$ 2.257E-5
+0.13%
+1.40%
+1.17%
$ 22.57K
--
13
LONGBOW
LONGBOW
BOW
$ 2.019E-5
+0.10%
+1.20%
+0.85%
$ 20.19K
--
14
THE LEAK
THE LEAK
LEAK
$ 1.889E-5
+0.11%
-1.20%
-43.51%
$ 18.89K
--
15
PIGI COIN
PIGI COIN
PIGI
$ 1.76E-5
+0.11%
-6.60%
-42.43%
$ 17.60K
--
16
inu
inu
INU
$ 1.564E-5
+0.13%
-18.70%
-77.72%
$ 15.64K
--
17
Toucan
Toucan
TCAN
$ 1.551E-5
0.00%
-0.10%
-27.52%
$ 15.51K
--
18
CAPTAIN ROBINHOOD
CAPTAIN ROBINHOOD
VLAD
$ 1.024E-5
0.00%
+0.40%
-22.48%
$ 10.24K
--
19
Trash
Trash
TRASH
$ 9.65E-6
+0.10%
-13.60%
-44.92%
$ 9.65K
--
20
frong
frong
FRONG
$ 0.002722
-2.89%
-17.89%
-52.95%
--
$ 32.76M

Tez-tez verilən suallar

Pools Launchpad tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Pools Launchpad tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 20 tokenləri və ümumi $1.09B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Pools Launchpad tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Pools Launchpad tokenləri arasında UNIFROG son 24 saat ərzində 25.00% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Pools Launchpad tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 20 Pools Launchpad tokeni izləyir. Populyar Pools Launchpad tokenlərinə PEPE, GOAT, POSM daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Pools Launchpad kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Pools Launchpad tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $1.09B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Pools Launchpad sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.